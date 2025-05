Ces maillots une-pièce vont vous faire oublier le bikini cet été

Cet été, dites adieu aux hésitations devant le miroir avec un une-pièce qui vous laisse perplexe. Longtemps vu comme le cousin sage du bikini, le maillot une-pièce est désormais la star du bord de mer. Avec des matières confortables et des couleurs irrésistibles, il devient le meilleur allié de votre confiance en vous. Voici les modèles les plus désirables de l’été 2025.

Le maillot une-pièce asymétrique

Il suffit parfois d’une épaule dénudée pour changer toute l’allure. Le maillot asymétrique, c’est ce twist inattendu qui attire le regard avec élégance. Il structure la silhouette et joue la carte de la modernité. De quoi se sentir totalement libre de ses mouvements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Alcyonides Swimwear 🧜‍♀️ (@lesalcyonidesswimwear)

Le maillot de bain une-pièce à découpes

Envie d’un look à la fois glamour et raffiné ? Les découpes, c’est la solution idéale. Elles dévoilent juste ce qu’il faut, soulignent la taille, allongent la jambe ou flattent le décolleté. Ce design vous permet de composer un look « audacieux » sans compromettre le confort. Une vraie prouesse stylistique.

Le maillot une-pièce jaune beurre : douceur et soleil

Sur les tops, robes, sacs… le jaune beurre fait une percée remarquée depuis ce printemps 2025. Ce jaune délicat est une alternative chic au fluo ou au pastel, et il a l’art de magnifier toutes les carnations. Sur un maillot une-pièce, il devient un choix évident pour les personnes qui veulent de l’originalité sans extravagance.

Avec des motifs tropicaux

Les imprimés floraux exotiques sont de retour, mais version 2025. Cette année, les motifs sont explosifs, presque psychédéliques. L’un des modèles phares à découvrir est le maillot de bain une-pièce Wild Garden signé Anita. Grâce à ses bretelles ajustables, sa douce encolure ronde dans le dos, et ses bonnets en mousse souples subtilement rehaussés d’un nœud à l’entre-seins, il offre une élégance naturelle. Le bonus ? Il est disponible du bonnet A à I. Et une fois votre peau dorée par le soleil, le contraste est irrésistible !

Le maillot de bain une-pièce à fronces : la star caméléon

Le maillot à fronces a le chic pour flatter toutes les silhouettes. Il joue habilement avec les volumes, sublime les courbes et attire la lumière là où il faut. Un must-have pour les personnes qui veulent se sentir belles, soutenues et totalement libres.

Le maillot de bain une-pièce en lurex

Le lurex, vous pensiez que c’était réservé aux soirées disco ? Détrompez-vous. Cet été 2025, il brille… mais en douceur. Les couleurs irisées remplacent les métalliques trop tape-à-l’œil. Ce tissu délicatement brillant met en valeur les peaux bronzées et les courbes, sans jamais en faire trop. Et contre toute attente, il est aussi très agréable à porter. L’effet seconde peau qui fait des vagues.

L’animalier : encore et toujours

Zèbre, léopard, vache… l’imprimé animal n’a pas dit son dernier mot. Il s’invite aussi dans la sphère swimwear et insuffle une touche sauvage à votre look de plage. Parfait pour les personnes qui aiment se faire remarquer avec classe. Ces imprimés sont souvent associés à des coupes minimalistes pour équilibrer l’effet « grrrr ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ysé (@yse_paris)

Le maillot une-pièce chocolat : profond et irrésistible

Trop souvent réservé aux collections automne/hiver, le chocolat s’invite à la plage avec panache. Cette teinte intense et gourmande crée un contraste flatteur sur les peaux claires comme foncées. Un choix à la fois sophistiqué et chaleureux, à mi-chemin entre élégance et confort.

En 2025, le maillot une-pièce n’est ainsi plus un choix par défaut : c’est une déclaration de style, de confiance, et d’amour de soi. Alors pourquoi se contenter d’un bikini quand ces modèles vous donnent tout, sans compromis ? Le plus dur, ce sera peut-être de choisir lequel emporter dans votre valise…