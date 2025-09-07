Osez ces chaussures plates en septembre : confort garanti, style assuré !

Tendances mode
Margaux L.
Antonius Ferret/Pexels

Septembre n’a jamais eu la réputation d’être tendre : fini les pieds en éventail dans le sable, l’agenda se charge à toute vitesse. Entre le métro qui n’attend pas, les réunions qui s’enchaînent et les courses improvisées, il faut des alliées solides pour tenir la cadence. Oubliez les souliers vertigineux qui ralentissent et les tongs déjà rangées au placard : ce mois-ci, les vraies reines de la rentrée, ce sont les chaussures plates. Confortables, stylées et prêtes à avaler des kilomètres, elles transforment chaque journée en « défilé discret ».

Quand le confort devient chic

Vous n’êtes pas obligée de souffrir pour être élégante. L’idée que la féminité se mesure à la hauteur d’un talon est totalement dépassée. Vos jambes, vos pieds, vos orteils méritent de respirer et de marcher librement, sans que cela ne compromette votre allure. Septembre est justement le mois parfait pour embrasser cette vérité : les chaussures plates sont à la fois fonctionnelles et fabuleuses. Et oubliez l’image des mocassins austères : les versions 2025 se déclinent en couleurs, en matières, en audaces qui donnent envie de fouler le bitume comme un podium.

Le mocassin : sérieux mais pas trop

Le mocassin, c’est l’élève modèle de la rentrée. On le croit strict, il est en réalité joueur. En (simili)cuir glacé, il impose une allure de cadre stylée ; en daim chocolat, il évoque une douceur réconfortante ; orné d’un mors métallique, il ajoute une touche académique chic. La bonne nouvelle ? Il va avec absolument tout : pantalon fluide, jean retroussé, robe midi ou jupe plissée. Et surtout, il vous accompagne du matin jusqu’au dernier métro sans jamais vous donner envie de l’enlever.

La ballerine, nouvelle héroïne

La ballerine a longtemps eu mauvaise presse : trop « petite fille sage ». Voilà qu’elle revient ces dernières années, et pas pour faire de la figuration. Satin lie-de-vin, velours bleu canard, (simili)cuir métallisé : elle ose désormais toutes les fantaisies. Avec un nœud mutin, elle devient espiègle ; en version carrée, elle affirme un caractère graphique. Rien de plus agréable que de glisser ses pieds dedans !

La slingback : parisienne jusqu’au bout des ongles

Il y a dans la slingback ce petit quelque chose de parisien qui rend tout de suite plus assurée. Fine lanière à l’arrière, bout pointu ou arrondi, elle cisèle la silhouette avec élégance. On l’adore en teintes sobres comme le noir verni ou le beige nude, mais on se laisse tenter par des couleurs sorbonnardes : grenat, ganache, vert bouteille. Elle claque sur le pavé comme une ponctuation affirmée à votre style.

Les Mary Jane : entre douceur et audace

Difficile de résister au charme des Mary Jane, avec leur bride délicate et leur allure rétro. En satin vert, elles prolongent l’été et rappellent les apéros en terrasse ; en velours rouge, elles embrassent septembre avec fougue. Elles savent être romantiques et rebelles à la fois, tout dépend de la tenue que vous leur offrez. Un jean brut ? Elles deviennent décontractées. Une robe fluide ? Elles frôlent le chic absolu.

L’animalier rugit de plaisir

L’imprimé animalier n’a rien perdu de sa superbe. Sur une ballerine, un mocassin ou une Mary Jane, le léopard, la vachette ou le python réveillent l’ennui de la rentrée. C’est la touche de caractère qui dit au monde que vous assumez vos pas et que vous ne craignez pas de laisser votre empreinte. Et non, l’animalier n’est pas réservé à certaines silhouettes : le style, c’est une question d’attitude, pas de taille.

En définitive, le vrai luxe de septembre, ce n’est pas d’avoir une paire de souliers vertigineux au fond du placard. C’est de posséder une paire de chaussures plates dans laquelle vous pouvez courir après un bus, danser à un afterwork ou encore flâner le dimanche matin, sans jamais vous sentir « diminuée ». Oui, septembre sonne les agendas qui se remplissent et les journées qui s’allongent, mais n’ayez pas peur d’oser : vos pieds méritent le confort, et vous méritez le style.

Margaux L.
Margaux L.
Je suis une personne aux intérêts variés, écrivant sur divers sujets et passionnée par la décoration, la mode et les séries télévisées. Mon amour pour l'écriture me pousse à explorer différents domaines, qu'il s'agisse de partager mes réflexions personnelles, de donner des conseils en matière de style ou de partager des critiques de mes séries préférées.
Article précédent
Cette tendance culte des années 90 fait un retour surprise cet automne
Article suivant
Voici la nouvelle façon de porter vos colliers et non ce n’est pas au cou

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici la nouvelle façon de porter vos colliers et non ce n’est pas au cou

Si vous accrochez vos colliers derrière vos cheveux et que vous les laissez tomber sur votre buste, sachez...

Cette tendance culte des années 90 fait un retour surprise cet automne

Noir, blanc, des coupes nettes et une allure sans effort : cet automne 2025/2026, la mode signe un...

Les baskets les plus convoitées de la rentrée ont toutes ce point commun

Elles sont partout, dans les vitrines, sur les podiums et bien sûr dans la rue : les baskets...

Du dimanche chill à la fashion week : le sweat devient la pièce la plus cool de la rentrée

C’est une pièce dans laquelle il fait bon se lover pendant les soirées pluvieuses et les jours décontractés....

Les femmes s’approprient le maillot de foot et en font un manifeste

Uniforme de sport numéroté et siglé, le maillot de foot n’a plus seulement sa place sur le dos...

On pensait cet accessoire oublié, Pamela Anderson en fait la pièce la plus cool de la rentrée

Les barrettes aux courbes organiques, qui ont habillé toutes les chevelures l’an dernier, cèdent leur place à un...