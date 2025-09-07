Voici la nouvelle façon de porter vos colliers et non ce n’est pas au cou

Si vous accrochez vos colliers derrière vos cheveux et que vous les laissez tomber sur votre buste, sachez que vous êtes “has been”. Ces bijoux faits de chaînes, de perles et de breloques vintage ne se portent plus sur la nuque comme avant. Ils investissent les passants des jeans, se convertissent en ceintures glamour et habillent les pattes d’eph à la manière des bracelets de cheville.

Des colliers partout mais pas au cou

Cette saison, les colliers se parent de charms en forme de coquillage, de poisson et d’ornements ensoleillés. Ils apprivoisent les souvenirs d’été entre leurs maillons et les greffent sur la silhouette comme un tendre rappel des couchers de soleil et du clapotis des vagues. Mais ces accessoires, ordinairement voués à enlacer le cou et à faire scintiller le port de tête, quittent leur endroit habituel pour s’incruster là où personne ne les attend. Ils sortent de leur zone de confort pour créer des allures néo-bohèmes dignes des podiums.

Les colliers se nouent au mollet, par-dessus un denim flare. Ils se suspendent à la taille de vos pantalons. Ils s’inscrivent sur vos hanches, remplaçant vos ceintures de tous les jours. Bref, vos pendentifs jouent un nouveau rôle dans vos tenues. Ils ne se contentent plus de « meubler » vos looks, ils en sont les pièces maîtresses.

Les colliers, souvent portés à même la peau, se superposent désormais aux coutures de vos vêtements. Ces bijoux se muent alors en accessoires tout terrain et vous accordent un look iconique. Ils franchissent la frontière de votre nuque pour donner du caractère à vos tenues et personnaliser votre style.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hiya Vyas (@hiyavyas)

Une belle façon de faire revivre vos colliers

Vous avez forcément des sautoirs rescapés de l’époque Y2K ou des vestiges dorés des années 2000 qui sommeillent dans le tiroir de votre chambre d’ado. Ces colliers, qui se sont probablement mêlés à des bagues moustache, des ras-de-cou en plastique et des bagues en acrylique fluo, sont classés dans vos objets “sentimentaux”. Cependant, au lieu de les conserver à l’ombre d’une boîte et de les cacher comme des trésors, recyclez-les dans vos looks et faites preuve de créativité.

Ayez l’imagination débordante des mannequins branchées et ne craignez pas l’effet d’avant-garde. Et surtout retenez bien la leçon : en 2025, les pièces mode n’ont pas une seule utilité, elles sont versatiles et se rebellent sur les silhouettes. Tandis que certaines portent la chemise sur leur hanche à la façon d’une jupe écossaise, d’autres déportent leurs colliers sur les parties monotones de leur corps. Les colliers en cascade, détournés de leur fonction première, apportent un supplément d’âme à vos tenues les plus basiques.

Les pendentifs les plus adaptés à ce jeu de fantaisie

Avec cette mise en forme dans l’esprit “DIY”, les colliers ne cherchent pas la discrétion. Ils attirent l’attention et c’est volontaire. Ils soulignent les hanches, structurent les pantalons larges, décorent le ventre et créent des points de lumière sur le corps. Cependant tous les colliers ne sont pas compatibles avec cette tendance un peu “underground”. Oubliez les chokers scintillants, la joaillerie fine et les colliers de famille. Préférez les modèles maximalistes, les babioles récoltées sur les vides greniers et les pendentifs XXL à l’aura vintage.

Coquillages, médaillons baroques, pierres semi-précieuses colorées, amulettes rétro et breloques surdimensionnées sont les pièces phares de cette réinvention. Plus l’ornement a une histoire, plus il capte l’œil et sublime votre démarche. C’est une manière de raconter une narration intime à travers vos accessoires et de donner à vos habits une vibration unique.

Cette nouvelle manière de porter ses colliers n’est pas qu’un caprice de mode, c’est un geste d’expression. Détournés de leur fonction classique, ces bijoux prouvent qu’en 2025, la créativité prend le pas sur les règles. Porter un collier à la cheville ou à la taille, c’est refuser la norme pour s’affirmer autrement. Il n y a pas de « fashion faux pas », que des tentatives d’être soi.