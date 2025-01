Cette marque de lunettes serait la tendance à ne pas louper en 2025

Les rayons du luxe ont accueilli un nouvel acteur phare : Gentle Monster. Fort d’une croissance l’an passé, ce lunetier sud-coréen éclipse aisément les performances d’EssilorLuxottica, de Kering Eyewear ou encore de Warby Parker. Sous l’impulsion de son fondateur, CEO et directeur artistique Hankook Kim, la marque impose une vision singulière de l’optique, alliant collaborations prestigieuses, design avant-gardiste et immersion artistique hors norme.

Une ascension fulgurante dans le segment du luxe

Gentle Monster trace son sillon dans le marché en pleine expansion de la lunette haut de gamme. Alors que d’autres maisons historiques stagnent ou progressent modestement, le label sud-coréen surprend par une dynamique de croissance. Ce résultat spectaculaire se justifie par l’innovation dont il fait preuve, qu’il s’agisse de design ou d’expérience client.

Des collaborations à la carte

Pour bâtir cette réputation internationale, Gentle Monster a misé sur des collaborations ciblées, nouant des partenariats avec des maisons de mode et des icônes culturelles. Parmi les associations les plus marquantes figurent :

Fendi , maison italienne de luxe

, maison italienne de luxe Moncler , spécialiste des doudounes haut de gamme

, spécialiste des doudounes haut de gamme Mugler et Maison Margiela , réputées pour leurs lignes conceptuelles et futuristes

et , réputées pour leurs lignes conceptuelles et futuristes Son Heung-min , star du football

, star du football Tilda Swinton et Jennie du girl group sud-coréen Blackpink

Ces coups d’éclat permettent à la marque de toucher un public varié, attiré par l’esthétique unique et l’aura branchée qui se dégage de chaque édition limitée.

Les icônes qui succombent au charme Gentle Monster

Parmi les célébrités conquises, on retrouve un panel éclectique : Beyoncé, Rihanna, Gigi Hadid, Travis Scott, Kendrick Lamar, Susan Sarandon, Pharrell Williams, Kylie et Kendall Jenner, Madonna ou encore Billie Eilish. Le point commun de ces célébrités ? Leur penchant pour les accessoires qui incarnent la créativité et l’avant-garde. Les lunettes Gentle Monster, avec leurs montures audacieuses et leurs détails décalés, correspondent à cet esprit novateur que recherchent les personnalités en quête de singularité.

Un concept retail inédit : quand l’art rencontre la vente

L’aspect probablement le plus marquant chez Gentle Monster réside dans sa façon de réinventer l’expérience de shopping. Loin des linéaires sobres et épurés qu’on associe habituellement au segment luxe, la marque opte pour des stores immersifs, peuplés de sculptures animées et d’installations artistiques.

Dans son nouveau magasin de l’American Dream Mall, un mini-troupeau de buffles blancs « salue » les visiteur·se·s. Chaque boutique est pensée comme un théâtre sensoriel, mélant art contemporain, 3D et influences variées, conçues pour titiller la curiosité. Avec ce parti pris, Gentle Monster captive autant qu’il séduit. Bien plus qu’un point de vente, c’est un véritable lieu d’exploration où l’on vient pour l’ambiance, et où l’on repart souvent avec une monture signature sous le bras.

La croissance par la créativité

Entre collaborations haut de gamme, design stupéfiant et stratégie retail disruptive, Gentle Monster s’affirme comme l’outsider capable de bousculer les grands noms de la lunette. En phase avec les aspirations d’un public avide d’originalité et d’expérience, la marque investit sans relâche sur l’emotionnel plutôt que sur le simple achat utilitaire. Avec une croissance de 50 % en un an, il est clair que la stratégie porte ses fruits, positionnant Gentle Monster sur les devants de la scène mode et lifestyle.

L’exemple de Gentle Monster illustre la force d’une vision singulière dans un marché concurrentiel. En proposant un univers artistique associé à des montures pointues, la marque envoûte. Certain·e·s y verront de l’excentricité, d’autres y discerneront un renouveau audacieux pour un secteur qui, depuis longtemps, ressemblait à un terrain de jeu réservé aux grandes maisons historiques. Difficile de contester que le pari est réussi : Gentle Monster fait bouger les lignes et incite client·e·s, concurrent·e·s et créateur·rice·s à repenser leur approche de la lunette.