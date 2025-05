Emily Ratajkowski l’adore : voici la robe la plus désirable du printemps

Des it-girls aux mannequins de la Fashion Week, toutes les silhouettes se parent de la robe jaune beurre. Cette teinte pastel lumineuse contraste avec les couleurs vives des années passées et impose sa douceur naturelle sur les courbes. Elle promet une belle éclaircie dans les looks printaniers. Pour arborer cette pièce qui rayonne avec sobriété, voici quelques règles d’or.

Le jaune beurre, la teinte qui fait fondre la fashion-sphère

Sur la tenue de scène de Sabrina Carpenter, sur la robe cintrée d’Emily Ratajkowki ou encore sur le costume de Timothée Chalamet, la teinte jaune beurre s’invite avec gourmandise au coeur des looks les plus épiés. Délicate, mais accrocheuse, neutre, mais brillante, c’est la couleur de la saison. Cette nuance de jaune, moins agressive pour les yeux que les variantes néons, assaisonne tendrement les tenues printanières. Elle nappe le dressing sans jamais faire tache.

Les stars et les grandes maisons saisissent d’ailleurs ce jaune beurre à vif. Étalé sur une robe évasée graphique chez Jacquemus ou apprivoisé sur une robe satinée chez Stella McCartney, les créateurs se délectent de cette tendance. Avec cette couleur qui sait comment gâter la silhouette et qui se dévore volontiers du regard, impossible de frôler l’overdose. Ce jaune beurre, ingrédient indispensable d’un look réussi, ne doit pas son succès au hasard. Il ajoute un soupçon de chaleur au vestiaire de saison. Surtout, il répond à cette faim de couleur après un hiver passé sous les coutures grises.

Le jaune beurre marque le passage à une garde-robe plus enjouée et vivante. Il signe cette transition en douceur, moins violente qu’avec un blazer fuchsia ou un pantalon émeraude. D’ailleurs, il se fond volontiers dans le décor printanier. Il rappelle la couleur des fleurs qui ornent le sol et les arbres. Il rivalise avec les rayons timides du soleil et transporte avec lui un vent d’optimisme. Bref, c’est la nouvelle addiction visuelle de 2025.

La robe printanière se met aussi au jaune beurre

Oubliez les robes empire couvertes de marguerites et les modèles à col Bardot parsemés de fleurs oversize. Ce printemps, c’est le jaune beurre qui donne le ton et qui nourrit votre style. La robe est le vêtement le plus accessible et le plus sûr pour se familiariser avec cette couleur qui peut vite devenir fade. Pour s’initier à cette teinte savoureuse, plus dynamique que le blanc et moins ennuyante que le jaune moutarde, les grandes maisons vous donnent de l’inspiration sur le catwalk.

Jacquemus revisite la robe patineuse avec élégance : un modèle aérien, légèrement voilé au niveau du buste, marqué à la taille par une bande élastique plus sombre qui en souligne la silhouette. Il l’assortit à des escarpins à motif cannage et un sac souple glissé sous le bras. Chez Chloé, la palette s’adoucit avec une robe nuisette fluide ponctuée de dentelle délicate, portée avec des sandales en bois à plateforme et de fins colliers dorés.

La griffe Gyvenchy, elle, métamorphose une robe en résille inspirée du bord de mer en une pièce chic de soirée, sublimée par une teinte jaune beurre lumineuse. Du côté de Gucci, la robe prend une allure satinée et midi, complétée par une veste ton sur ton et des escarpins rouges pour une touche de contraste saisissante.

Comment incorporer cette couleur à votre dressing ?

Finalement, le jaune beurre se marie avec tout, ou presque. Vous pouvez porter la robe jaune beurre comme les mannequins de la Fashion Week, en jouant sur les matières et les couleurs ou alors comme les it-girls, qui préfèrent l’approche monochrome. L’avantage avec le jaune beurre, c’est que c’est une couleur passe-partout, qui se fond aisément avec d’autres basiques tels que le jean ou la veste en velours. Pour affronter les soirées fraîches du printemps, vous pouvez donc hisser un perfecto en cuir noir ou un trench camel par-dessus votre robe jaune beurre. Avec parcimonie ou sans modération, le jaune beurre prend le dessus.

En total look ton sur ton

Associée à des accessoires crème, beige ou sable, la couleur jaune beurre crée une silhouette minimaliste et solaire. On la combine avec des mules nude, un blazer fluide ou une pochette en cuir souple pour corser le look.

Avec des touches de contraste

Le jaune beurre se réveille au contact de couleurs franches : rouge carmin, vert bouteille, ou même violet profond. Des escarpins colorés, une veste graphique ou un sac audacieux apportent une touche mode affirmée. L’idéal pour « relever » un peu la tenue.

En mode plage sophistiquée

Version robe en maille, crochet ou résille, portée sur un maillot une pièce, avec des lunettes oversize et un panier structuré. Elle passe du sable au sunset cocktail sans effort.

Matières nobles & coupes fluides

Les tissus satinés, soie ou coton bio prennent le relais pour un tombé élégant. On la porte midi ou longue, parfois asymétrique ou drapée, pour jouer avec le mouvement. La couleur jaune beurre fait plus d’effets lorsqu’elle gagne en relief.

La robe jaune beurre rayonne sans en faire trop et agrémente joliment le corps. Vous aussi vous allez vouloir goûter à cette couleur inlassable. De quoi en mettre plein les pupilles comme Emily Ratajowski !