Les stylistes l’adorent : ce look s’impose déjà comme la tendance de l’été

Après un hiver interminable, à accumuler les vêtements sur le corps et à arborer des pulls à la fantaisie limitée, vous vous demandez peut-être comment vous allez inaugurer l’arrivée des beaux jours. L’été n’est pas encore entamé que vous vous prenez à rêver des robes nuisette, des sandales au style antique et des tops aériens. Or, cette année, une tenue dominera les silhouettes et s’imposera comme un crédo mode sous le soleil. Et vous l’avez déjà pratiqué.

Le combo jupe longue, sandales, une valeur sûre

Les jours rallongent, le soleil brille dans le ciel, les oiseaux chantent, les fleurs transpercent la grisaille des rues… On voit enfin le bout de l’hiver. Pourtant, si les températures nous poussent à nous délester de quelques couches de vêtements, les habits d’été dégarnis ne sont pas encore pour tout de suite. Mais ça ne nous empêche pas de penser au contenu de notre valise et d’épingler des looks de plage sur Pinterest. On se languit d’impatience à l’idée de redécouvrir la sensation du vent sur nos pieds, de ressentir à nouveau la chaleur sur nos épaules et d’apprécier encore et encore les caresses procurées par le tissu vaporeux de nos robes.

À l’approche de la saison estivale, tous les yeux sont rivés sur les podiums, qui annoncent les tendances à venir et qui donnent le ton de la mode. Et à la Fashion Week, le portrait robot de la tenue la plus en vue de 2026 se dessine très nettement. Ce mélange mode vanté comme l’exemple à suivre vous est certainement familier. Vous l’avez expérimenté sur votre silhouette en bord de plage mais aussi lors de vos flâneries urbaines. C’est l’élégante fusion de la jupe longue et des sandales plates.

Incarnation même de l’esprit décontracté de l’été, ce combo mode est à la frontière du chic et du farniente. Il se prête aussi bien aux journées de travail caniculaires qu’aux appels du large. Or, malgré sa simplicité apparente et sa polyvalence avérée, l’addition jupe et sandales exige quelques connaissances stylistiques pour ne pas virer à l’ennui.

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Les bons gestes pour maîtriser cette tenue

Si Brigitte Bardot se baladait sur la Madrague dans cet ensemble prometteur, munie d’une jupe vichy bouffante, les codes ont bien évolué depuis l’âge d’or de cette icône. Après la tendance transgressive du “sans pantalon”, les gambettes se parent de jupes vaporeuses, à pois, en cuir, à franges ou soigneusement drapées. L’allure se conclut sur des sandales serties de fleurs, des spartiates dignes des déesses grecques et des modèles aux semelles épaisses.

Pour donner l’illusion de parler couramment le langage mode (sans vous refaire dix fois le film le Diable s’habille en Prada), vous pouvez jouer sur les contrastes. Une jupe longue très fluide, presque bohème, gagne en modernité lorsqu’elle est associée à des sandales minimalistes en cuir. À l’inverse, une jupe plus structurée, en denim ou en cuir par exemple, se mariera parfaitement avec des sandales plus audacieuses, à semelles épaisses ou ornées de détails métalliques. La clé réside aussi dans la longueur et le mouvement du tissu. Les stylistes privilégient des jupes qui frôlent les chevilles ou effleurent le sol, créant un effet aérien à chaque pas.

Autre astuce adoptée par les stylistes : travailler les superpositions. Un simple débardeur côtelé, une chemise en lin légèrement ouverte ou un top asymétrique suffisent à compléter la tenue sans voler la vedette à la jupe. L’idée n’est pas d’en faire trop, mais de laisser respirer la silhouette.

Une tendance facile à adopter

Si ce look séduit autant les créateurs que les influenceuses, c’est aussi parce qu’il coche toutes les cases de la mode actuelle : confortable, intemporel et facile à porter. Pas besoin d’être experte en stylisme pour l’adopter, ni d’avoir le nez dans les magazines de haute couture. Il suffit de choisir une jupe qui accompagne le mouvement et une paire de sandales dans lesquelles on peut marcher toute la journée, sans souffrance. C’est ce qui s’appelle allier à le style à l’agréable.

Dans un paysage mode longtemps campé par les mini-jupes et les silhouettes ultra-ajustées, ce retour à la jupe longue a quelque chose de libérateur. Elle flotte autour du corps sans le contraindre et donne immédiatement une allure élégante, presque cinématographique. La jupe longue, plutôt de nature raffinée, est complémentaire avec les sandales, plus informelles. Ainsi, vous obtenez un look semi-noble, semi-chill, qui fait son petit effet sans vous réquisitionner des heures devant le miroir.

Cet ensemble, plébiscité par toutes les it-girls, est la solution à tous les “je ne sais pas quoi me mettre” et présage d’ores et déjà un été sous le signe du lâcher-prise.