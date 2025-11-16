Oubliez le noir : cette teinte douce et sucrée vous rend instantanément chic

Émilie Laurent
En hiver, les tenues manquent cruellement de couleurs et sont tristement monotones. Le noir et le gris donnent le ton sur les silhouettes emmitoufflées. Comme si les autres teintes de la palette chromatique n’existaient pas. Pour illuminer vos tenues sans en faire trop et relever vos ensembles préférés de l’hiver, il existe une délicieuse alternative au sempiternel bordeau et au noir. Indice : c’est une teinte qui s’infuse dans vos mugs et vos desserts adorés.

Une teinte qui flatte toutes les carnations

C’est une couleur qui tapisse les sacs branchés, qui nappe les trench en cuir et qui parsème les bottines. Elle se déverse sans modération dans le vestiaire des jours frisquets. Cette teinte qui fait recette et qui se prête à tous les mélanges mode évoque la gourmandise, les gâteaux régressifs de l’enfance et les boissons du goûter.  En 2025, le marron chocolat est le nouveau noir.

Contrairement au noir, parfois trop dur sur les teints clairs ou ternissant les peaux dorées, le marron chocolat met tout le monde d’accord. Sa chaleur naturelle illumine les peaux hâlées, apporte de la profondeur aux teints mats et crée un contraste raffiné sur les carnations laiteuses.

Cette teinte veloutée, inspirée du cacao, enveloppe littéralement le visage et le corps d’une aura apaisante et luxueuse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on la retrouve dans les collections des maisons de couture les plus en vue — de Bottega Veneta à The Row — où elle est souvent utilisée dans des coupes minimalistes et des matières nobles : laine, soie, cuir souple ou cachemire.

L’élégance du neutre sans la froideur du noir

Par essence, le brun chocolat est une teinte caméléon. Aussi polyvalente que le noir, elle s’associe à presque tout : du beige au blanc cassé, du denim clair au vert forêt, jusqu’au rose poudré pour une touche girly inattendue. Là où le noir peut paraître strict ou trop formel, le marron chocolat insuffle une élégance plus douce, plus humaine.

Le secret de son succès ? Son équilibre parfait entre sobriété et chaleur. Il conserve cette rigueur chic qu’on aime dans le noir, mais sans son côté distant. Résultat : un look à la fois raffiné et accueillant, idéal pour celles qui veulent paraître sûres d’elles sans en faire trop.

 

Le marron chocolat, la couleur des matières nobles

C’est aussi une teinte qui aime les textures. Sur un manteau en cuir, elle évoque la puissance et la confiance. En maille, elle devient cocon et rassurante. En velours ou en soie, elle évoque la féminité discrète. Le marron chocolat sublime littéralement tout ce qu’il touche. À la différence du camel, qui peut vite devenir fade et faire cheap, le marron chocolat possède une certaine force de caractère.

Côté accessoires, il est irrésistible : un sac en cuir chocolat apporte instantanément une note chic à un total look beige, tandis que des bottes de cette teinte transforment un jean brut en tenue sophistiquée. Les modeuses l’ont compris : cette nuance permet de remplacer le noir sans jamais paraître terne.

Comment l’adopter sans fausse note

Pas besoin de révolutionner votre dressing pour succomber au charme chocolat. Commencez par remplacer vos basiques noirs — pantalon droit, pull col roulé, blazer — par leurs équivalents marron foncé. Le résultat est bluffant : vous gagnez en lumière et en relief, sans perdre en élégance.

Pour un look plus audacieux, jouez la carte du ton sur ton. Associez différentes nuances de brun : cacao, moka, noisette, caramel… Cette palette gourmande crée une harmonie naturelle, ultra chic et parfaite pour l’automne-hiver. Et pour un effet “wow” garanti, mariez-le à une teinte pastel comme le bleu ciel, le lilas ou le rose poudré. La douceur rencontre la sophistication, et le résultat est tout simplement sublime.

Moins sévère, plus riche, plus subtil, le marron chocolat promet de réinventer votre allure sans effort. De quoi nourrir vos looks d’hiver avec goût et sans jamais écoeurer les yeux.

