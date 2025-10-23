Elle divise mais cartonne : la chaussure qui détrône les ballerines cet automne

La ballerine, longtemps reine des chaussures féminines en mi-saison, voit sa place contestée. En 2025, ce sont les Ghillies revisitées qui font fureur, mêlant héritage traditionnel et esthétique moderne pour offrir une alternative aussi audacieuse que confortable.

Les Ghillies, entre tradition et renouveau

Inspirées des chaussures de danse irlandaises et écossaises, les Ghillies se caractérisent par leurs lacets croisés partant des orteils jusqu’à la cheville, parfois jusqu’au mollet, et leur cuir souple. Cette forme atypique a séduit les créateurs qui les réinventent en escarpins, ballerines plates ou même ornées de détails précieux, mélangeant chic et esprit folk.

Une chaussure qui déclenche les passions

Si la tendance rencontre un succès fulgurant, notamment chez des grandes marques comme Chloé, Ganni ou Simone Rocha, elle ne laisse pas indifférent. Certains puristes regrettent l’esthétique classique et douce des ballerines tandis que d’autres saluent cette audace stylistique qui permet à la chaussure d’évoluer avec les envies mode du moment.

 

Comment adopter la tendance cet automne

Les Ghillies s’harmonisent aussi bien avec un jean qu’une jupe en satin ou un pantalon tailleur. Leur côté enveloppant et leurs lacets offrent un jeu de volumes élégant, parfait pour affronter la fraîcheur avec style. Disponibles dans des versions luxe comme en grande distribution, elles deviennent le must-have incontournable de la saison pour les fashionistas audacieuses.

L’émergence des Ghillies illustre le renouvellement constant de la mode où l’héritage rencontre la créativité pour proposer des pièces modernes qui font vibrer le vestiaire féminin. Une tendance à suivre, même si elle divise.

