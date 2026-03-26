Cette mannequin relance la tendance du bijou de corps pour l’été 2026

Sous le soleil, la mode se fait plus légère, plus libre. Cet été 2026, une tendance emblématique refait surface avec subtilité : le bijou de corps. Aperçue récemment sur Instagram, la mannequin Celina Ralph remet au goût du jour ces accessoires délicats qui habillent la peau avec élégance.

Une allure solaire qui attire tous les regards

Dans une série de clichés pris au Brésil, Celina Ralph apparaît dans un décor tropical lumineux, mettant en valeur une silhouette estivale naturelle et affirmée. Ce qui attire particulièrement l’attention ? Des bijoux de corps fins et délicats, portés comme une seconde peau.

On remarque notamment un bijou de ventre discret, presque imperceptible, ainsi que des chaînes fines qui épousent le corps avec douceur. L’effet est simple, mais terriblement efficace : le corps est sublimé sans être surchargé. Cette approche met en avant une idée essentielle : chaque corps mérite d’être célébré tel qu’il est, sans transformation ni artifice excessif. Les bijoux deviennent ici des alliés, pas des contraintes.

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Le grand retour des bijoux de corps

Si cette tendance semble nouvelle, elle s’inscrit en réalité dans la continuité d’un style déjà très présent dans les années 2000. À l’époque, chaînes de taille, piercings et bracelets de cheville étaient partout. Aujourd’hui, le bijou de corps revient… mais avec une approche plus minimaliste et moderne. Exit le côté tape-à-l’œil : place à la finesse, à la légèreté et à l’élégance.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluent cette esthétique solaire et naturelle. Ces accessoires ont l’avantage d’apporter une touche sophistiquée à une tenue estivale. Un simple détail peut suffire à transformer un look. Pour l’été 2026, plusieurs pièces se démarquent déjà :

les bracelets de cheville, intemporels et faciles à porter

les chaînes fines autour de la taille

les bijoux de ventre discrets

les accessoires délicats qui suivent les lignes du corps

Des éléments simples, mais qui évoquent immédiatement les vacances, la chaleur et la liberté.

Une esthétique estivale entre simplicité et nostalgie

Ce qui rend le bijou de corps particulièrement séduisant aujourd’hui, c’est son approche inclusive et body positive. Il ne s’agit pas de cacher ou de corriger, mais de mettre en valeur. Peu importe votre morphologie, votre style ou votre rapport à votre corps : ces bijoux s’adaptent à vous, et non l’inverse. Il n’y a pas de règle stricte, seulement des envies.

Le succès du bijou de corps s’explique aussi par son lien fort avec l’imaginaire de l’été. Soleil, peau dorée, matières légères… tout s’accorde avec ces accessoires discrets. L’inspiration vintage des années 2000 se mélange ici à une esthétique plus contemporaine. Le résultat : une mode accessible, facile à adopter et résolument dans l’air du temps.

En somme, le bijou de corps revient avec une promesse simple : sublimer votre silhouette telle qu’elle est, avec légèreté, confiance et style. Déjà repérés dans plusieurs collections récentes, ces bijoux pourraient bien devenir des incontournables de la saison.