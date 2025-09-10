Oubliées au fond du placard pendant des décennies, les espadrilles à talon compensé reviennent sur le devant de la scène, portées fièrement en ville comme sur la plage. Leur semelle en corde naturelle, leur ruban à nouer et leurs matières élégantes rappellent l’esprit méditerranéen et le glamour des années 1960 revisité par Yves Saint Laurent.

Un héritage rétro remis au goût du jour

Historiquement populaire dans le Pays basque et en Catalogne, l’espadrille a d’abord séduit les vacancières chic, puis les icônes du cinéma et de la jet-set comme Jacqueline Kennedy ou Brigitte Bardot. Grâce à des créateurs contemporains et au revival de la vibe bohème, elles ont été indissociables des collections estivales 2025, tout en trouvant naturellement leur place lors des beaux jours qui se prolongeaient au-delà de l’été.

L’élégance pratique et le confort avant tout

Les espadrilles compensées conjuguent style et confort : elles allongent la silhouette tout en offrant une marche stable grâce à leur semelle large. Adoptées par l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Katie Holmes et plébiscitées par les enseignes de mode, elles se marient avec tous les dressings, du jean slim à la robe longue. Cette année 2025, on les décline dans des matières nobles comme le cuir métallisé, la toile colorée ou le daim, pour une élégance naturelle à chaque pas.

Une it-shoe accessible et versatile

Boostées par le casual chic et l’envie de bien-être, les espadrilles à talon compensé se sont imposées cette année 2025 comme les chaussures incontournables de l’été. Et même au-delà de la saison estivale, elles continuent de se porter dès que les beaux jours prolongent leur présence. À la plage ou au bureau, elles sont abordables et élégantes. Des couleurs douces aux finitions dorées, elles s’imposent comme l’alternative tendance aux sandales à talon.

En définitive, les espadrilles à talon compensé incarnent l’alliance parfaite du confort et du style vintage, et prouvent encore une fois que la mode adore emprunter les classiques du passé pour mieux les réinventer.