Ces 3 tendances vues à Copenhague vont sublimer vos looks de rentrée

Fabienne Ba.
Entre créativité audacieuse et allure maîtrisée, la Fashion Week de Copenhague a une nouvelle fois imposé son influence. Voici trois tendances fortes repérées sur les podiums et dans la rue selon Stylist, parfaites pour donner du caractère à vos tenues de rentrée.

1. Les sacs décalés qui volent la vedette

Cette saison, l’accessoire star est sans conteste le sac à main original, pensé comme une pièce de collection. Sur les podiums, Anne Sofie Madsen a créé la surprise avec des clutches métalliques en forme de rat, confirmant que l’humour et l’imprévu s’invitent dans le luxe.

Dans la rue, les modeuses ont adopté sacs XXL sculpturaux, pochettes à formes animales ou ornées de charms et porte-clés ludiques. L’astuce style ? Associer ces pièces fortes à des looks minimalistes pour créer un contraste assumé.

2. La frange version chic et épurée

Loin des clichés western, la frange se veut cette saison discrète et architecturale. OpéraSport, MKDT Studio et Nicklas Skovgaard l’ont travaillée en rubans fluides ou en bandes textiles épurées, créant du mouvement sans surcharger la silhouette.

Pour l’adopter : privilégier des coupes simples et des teintes neutres, laissant à la frange le rôle de détail élégant et moderne qui attire subtilement le regard.

3. Doux et sportif : l’alliance gagnante

La troisième grande tendance mixe romantisme vaporeux et énergie sportive. Chez Cecilie Bahnsen, les robes aériennes en volumes s’accompagnent de baskets imposantes.
Skall Studio et Rave Review ont joué sur les contrastes : anoraks techniques sur jupes texturées, couleurs électriques associées à des tons pastel, accessoires sportifs intégrés à des silhouettes féminines.

À tester : superposer un bomber court sur une robe volumineuse ou accessoiriser une tenue délicate avec des sneakers chunky et des chaussettes apparentes pour un twist résolument actuel.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rave Review (@ravereviewclothes)

En mêlant audace, humour et sens du détail, la Fashion Week de Copenhague prouve ainsi une fois encore qu’elle sait réinventer les codes sans jamais sacrifier l’élégance. Qu’il s’agisse d’oser un sac décalé, de jouer la frange en finesse ou de brouiller les pistes entre douceur et esprit sportif, ces tendances offrent mille façons de signer un look unique. De quoi aborder la rentrée avec une allure affirmée et l’assurance d’avoir une longueur d’avance sur le style.

