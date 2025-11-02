Le pantalon que vous pensiez ne plus jamais remettre fait un retour surprise

On le croyait relégué au fond du placard, symbole d’une époque révolue. Pourtant, le slim – ce jean près du corps qui a marqué les années 2000 et 2010 – refait surface. Des tapis rouges aux rues des grandes villes, il réapparaît, ajusté et revisité.

Le grand retour des silhouettes près du corps

Alors que les tendances Y2K n’en finissent plus d’inspirer la mode actuelle, le slim revient par effet de balancier. Après plusieurs saisons dominées par les coupes amples – flare, cargo, parachute – la mode redécouvre l’intérêt du jean près du corps. Des créateurs comme Saint Laurent ou Mugler l’ont réintroduit dans leurs collections récentes, sublimant la jambe et redonnant au look une structure nette. Sur TikTok, les vidéos estampillées #skinnypants se multiplient aussi, souvent accompagnées de conseils pour le porter sans reproduire les clichés des années 2010.

View this post on Instagram A post shared by Jule Jensen (@julejensen)

Plus sobre, plus chic, mieux taillé

Le slim « nouvelle génération » se veut tout de même plus fluide dans la matière, plus conscient dans la coupe. Fini l’effet seconde peau qui comprimait. Il s’assouplit, les tissus s’enrichissent d’élasthanne, et les teintes se diversifient – du noir profond au jean brut, en passant par des nuances crème ou anthracite. Surtout, son retour s’inscrit dans un mouvement plus large : celui du minimalisme chic. Porté avec un blazer oversize, un pull en cachemire ou des ballerines à bout carré, le jean slim perd son étiquette de « pantalon des années Tumblr » pour devenir un basique subtilement élégant.

Le slim pour toutes les morphologies

Peut-être que vous vous dites encore : « Oui, mais le slim, ce n’est pas pour moi ». Faux. Le slim n’est pas réservé à une silhouette spécifique. Il épouse les formes, sans chercher à les dissimuler. Que vous ayez des hanches, des cuisses dites généreuses ou encore un fessier rebondi, il existe un slim pour vous. L’idée, c’est de sublimer votre ligne telle qu’elle est, sans compromis.Taille haute, tissu gainant mais respirant, coupe sculptante sans effet « étouffant » – ces modèles célèbrent la diversité des corps et la beauté du confort.

En résumé, derrière cette renaissance mode se cache un désir d’équilibre. Le slim s’inscrit précisément dans cette envie de revenir à l’essentiel, tout en jouant la carte du souvenir. Une pièce mode que l’on redécouvre avec maturité, après l’avoir délaissée avec excès.