Le déguisement le plus en vogue d’Halloween 2025 s’inspire d’une actualité

Alors que la soirée d’Halloween approche, les internautes troquent le fameux drap blanc contre une cagoule et des gants noirs. Ils ne prennent plus exemple sur Mercredi ou Harley Quinn : ils copient le look des malfrats du Louvre qui ont récemment fait les gros titres. Une bonne idée pour fabriquer un costume de dernière minute et voler la vedette à toutes les créatures sinistres habituelles.

Le costume du braqueur fait l’unanimité

À Halloween, il est coutume de s’inspirer des méchants de la pop culture pour composer son look horrifique. Or cette année Dracula, Sabrina la Sorcière, le Joker et Mercredi peuvent aller se rhabiller. Ils ont des concurrents redoutables et ils ne viennent pas de la fiction. Si à la sortie de la Casa de Papel, les internautes s’appropriaient la combinaison rouge et le masque de Salvador Dali, après le braquage du Louvre, la cagoule noire, le gilet jaune et la couronne en plastique relèvent de la pure évidence.

Impossible de passer à côté de ce scandale qui a secoué la capitale et qui a fait la Une au-delà des frontières. Le 19 octobre dernier, quatre hommes ont réussi à échapper au système de sécurité du musée le plus visité du monde. Ils ont dérobé plusieurs joyaux de la couronne de France, un butin évalué à 88 millions d’euros. Les images de vidéosurveillance, elles, sont devenues virales, rappelant étrangement les scènes du film Lupin, en plus rocambolesque.

Il n’en fallait pas plus pour braquer l’attention des internautes et nourrir leur imaginaire. Du jour au lendemain, les bandits du Louvre sont devenus une inspiration mode. La seule monnaie de change de ces faux pillards 2.0 ? Des bonbons de toutes les formes et des pièces en chocolat.

Un déguisement à la portée de tous les dressings

Le tueur en série Ed Gein, à l’affiche de “Monstre”, aurait pu donner le ton des costumes d’Halloween. Sauf que les internautes ont préféré l’habit de camouflage noir au manteau en fausse chaire. Et chacun en livre sa propre interprétation, avec une pointe d’humour.

Avec la musique de la panthère rose en toile sonore, les fashionistas affichent une tenue de braquage glamour faite de mini-jupe, de cropped top en résille et de chaussettes hautes. D’autres sont plus réalistes et arborent gros sweat à capuche, pantalon cargo et basket à plateformes. Pour être encore plus crédible dans la peau des cambrioleurs, les internautes ont les doigts remplis de bagues en or, le cou plein de colliers et le reste du corps couvert d’un gilet jaune.

Si vous n’avez toujours pas de costume pour le soir du 31 octobre, vous savez comment vous allez finir. Ce déguisement est d’une créativité criminelle ! En revanche, si vous vivez dans un immeuble, prévenez votre voisinage. Ça vous évitera de voir débarquer la police sur votre palier ou enfoncer votre porte.

Ces autres costumes d’Halloween qui vont faire fureur

Cette année 2025, dans les rues, vous ne verrez pas déambuler des vampires ensanglantés, des zombies aux vêtements déchirés et des sorcières au nez pointu. Il y aura aussi des Labubu grandeur nature, des centaines de clones de Mercredi Addams (plus ou moins fidèles à l’original), des membres du film Demon Hunter, munis de perruques violettes ou bleutées. Vous ferez certainement aussi la rencontre d’un certain Donald Trump, inratable avec son teint couleur citrouille. Vous l’avez compris, cette année, l’ironie se mêle à la frousse.

Le “casse du Louvre”, véritable scénario d’horreur pour notre cher Stéphane Bern, va influencer nos mises en beauté d’Halloween. Les internautes seront parés pour aller récolter des bonbons (en toute légalité bien sûre). La seule infraction qu’il pourrait commettre, c’est un simple délit d’humour.