Populaire dans les années 50, ce style de pantalon fait un retour inattendu pour l’été 2025

Il était tombé dans l’oubli, relégué aux archives de la mode vintage. Et pourtant, il est de retour, plus stylé que jamais. Le pantalon capri, star des années 50 puis icône du look Y2K dans les années 2000, s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes tendances de l’été 2025. Une résurrection mode qui explose déjà sur les réseaux sociaux.

Un entre-deux chic et malin

Ni tout à fait short, ni vraiment pantalon long, le capri s’arrête généralement au milieu du mollet ou juste en dessous du genou. C’est précisément ce détail qui en fait son charme. À la croisée du bermuda structuré et du pantalon fluide, il joue sur l’élégance discrète tout en gardant un côté pratique et respirant pour les journées chaudes.

Cette silhouette un brin rétro a séduit les maisons de mode dès les premiers défilés printemps-été 2025. On l’a vu en version denim chez Balmain, satiné chez Fendi ou encore minimaliste et noir chez Jil Sander. Une preuve de plus que le pantalon capri peut s’adapter à toutes les esthétiques, de la plus urbaine à la plus romantique.

Un retour validé par la Gen Z

C’est surtout sur TikTok, Instagram et Pinterest que le pantalon capri connaît sa véritable renaissance. Les hashtags #Capripants et #Capri explosent, accompagnés de vidéos d’influenceuses et de stylistes qui le déclinent à toutes les sauces : avec des ballerines façon Audrey Hepburn, avec des mules pointues pour une allure parisienne, ou encore avec des sneakers massives pour une version plus street.

Des célébrités comme Bella Hadid, Hailey Bieber et Jennie de BLACKPINK ont été aperçues portant des pantalons capris, contribuant à faire de cette pièce le nouvel indispensable de l’été. Le message est clair : le capri n’est plus ringard, il est cool et stylé.

Une nostalgie bien dosée

Ce regain d’intérêt pour les pantalons capris s’inscrit dans un contexte plus large de nostalgie mode. Les années 2000, longtemps moquées pour leurs excès, reviennent en force avec une relecture contemporaine. Et comme pour les débardeurs, les micro-jupes ou les lunettes ovales, c’est le bon dosage entre revival et modernité qui séduit.

Le capri s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Associé à une veste oversize, un t-shirt graphique ou un crop-top ajusté, il devient une base ultra-efficace pour composer des tenues estivales à la fois rétro et actuelles.

Comment le porter en 2025 ?

Version minimaliste : un capri noir ajusté, une chemise blanche ample, des sandales plates et un cabas en raphia.

Version pop : un pantalon capri coloré (turquoise, rose bonbon ou citron), un top sans manches et des escarpins à kitten heels.

Version Y2K : un capri en denim taille basse, crop-top à paillettes et lunettes teintées.

Côté matières, on privilégie le coton stretch, le lin ou le denim fin pour plus de confort et de fluidité.

Le pantalon capri revient ainsi en force, porté par un élan de nostalgie maîtrisée et validé par les reines du style sur les réseaux. Pratique, modulable et plus flatteur qu’il n’y paraît, il est bien parti pour s’imposer comme le pantalon de l’été 2025.