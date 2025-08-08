Pourquoi ce petit chapeau en raphia affole les modeuses du Nord

On croyait tout savoir sur les tendances accessoires jusqu’à ce que le petit chapeau pillbox en raphia s’impose comme l’objet du désir sur les têtes branchées de Copenhague et au-delà. Polyvalent, minimaliste et irrésistiblement rétro, il revisite la silhouette estivale en bousculant les codes du chic nordique.

Le retour du pillbox : héritage vintage sur bitume scandinave

Longtemps associé à Jackie Kennedy ou Audrey Hepburn, le pillbox fait sa révolution mode. Chic et graphique, ce petit chapeau rond sans bord, aperçu en version raphia sur les looks les plus pointus de la Fashion Week de Copenhague, allie glamour old school et fraîcheur contemporaine. Il flirte naturellement avec l’esprit slow et artisanal, cher aux pays nordiques.

Raphia : la matière star qui fait mouche

Ce qui distingue la version 2025 ? Un raphia naturel, tressé à la main, qui insuffle un esprit estival et une texture chaleureuse à la pièce. Léger, aéré, écologique, le pillbox en raphia se porte droit, légèrement incliné ou bien intégré à des coiffures sophistiquées. Il vient couronner une robe vaporeuse, accessoiriser un tailleur oversize ou contraster un denim brut, s’accordant à tous les registres du vestiaire urbain.

Statement d’élégance nordique

Loin de se limiter à son image vintage, le pillbox adopte une allure minimaliste ultra-désirable, entre sophistication discrète et esprit « effortless ». On le choisit nude, bicolore ou même agrémenté de détails couture pour twister un look de tous les jours. À Copenhague, il remplace le it-bag ou les lunettes oversized comme accessoire statement par excellence.

Vers une nouvelle définition du chic

Le succès du pillbox version raphia ne tient pas du hasard : il incarne la rencontre de la tradition et de la modernité, du savoir-faire et de l’extrême simplicité, tout en offrant une alternative raffinée à la casquette ou au bob. Désormais adulé par les it-girls et les créateurs (Valentino, Chloé, Loro Piana…), il se glisse jusqu’aux terrasses ensoleillées du Nord comme sur les podiums.

Pour surfer sur la vague, il suffit de s’inspirer des modeuses danoises : associé à une chemise blanche, un jean large, une robe à rayures ou un ensemble en denim, il apporte la touche finale d’élégance, sans fausse note. Les accessoires vintage ou minimalistes en rehaussent l’allure et confirment son potentiel de « must-have » de la saison.

Le chapeau pillbox en raphia : l’accessoire signature qui réunit nostalgie, sophistication… et coolitude indéniable.