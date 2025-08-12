Après les charms, place aux « vidéos pédicure de souliers » : la Gen Z ose coller de faux ongles sur ses baskets et escarpins pour un look pop, rétro-futuriste ou carrément néo-punk. Une micro-tendance atypique en pleine explosion sur les réseaux sociaux.

Après les charms, place aux « vidéos pédicure de souliers » : la Gen Z ose coller de faux ongles sur ses baskets et escarpins pour un look pop, rétro-futuriste ou carrément néo-punk. Une micro-tendance atypique en pleine explosion sur les réseaux sociaux.

Faux ongles : la nouvelle customisation des chaussures

La personnalisation des accessoires ne s’arrête plus aux sacs et aux sneakers classiques : désormais, la mode est d’ajouter de véritables faux ongles en acrylique sur les chaussures. Cette tendance sur TikTok fusionne le nail art traditionnel et la passion pour les charms, renvoyant l’image d’une mode ludique, hybride et décomplexée.

Popularisée par des créatrices comme la nail artist française Léa Waldberg (@leawaldberg), cette pratique s’étale des Crocs customisées aux escarpins vintage et baskets à orteils (type Vibram). Les réactions oscillent entre fascination et ironie : certaines personnes trouvent ça « trop cute », d’autres jugent la tendance « bizarre » ou « excessive ».

Un objet de collection et de pop culture

Dans la continuité de la « birkinification » et du mix & match d’ornements, les faux ongles sur chaussures deviennent un statement de mode radical. Breloques, paillettes ou pédicure inversée : tout est permis, et certaines marques intègrent déjà cette nouvelle fantaisie à leurs défilés.

Si cette micro-tendance amuse et divise, elle pourrait ainsi s’inscrire durablement dans le mouvement de « customisation à l’extrême » qui passionne la Gen Z. Désormais, la « pédicure » ne concerne plus seulement les orteils… mais aussi tous les objets du dressing susceptibles de lancer une nouvelle « hype ».