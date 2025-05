Les sandales phares des années 2000 font leur grand retour

Si l’on vous dit « jelly shoes », brides entrecroisées, semelles translucides et couleurs pastel… vous sentez une vague de nostalgie monter ? Bonne nouvelle : les sandales iconiques des années 2000 signent un retour aussi surprenant que savamment orchestré.

Les jelly shoes, stars de la tendance

En tête de file de cette résurgence, les jelly shoes. Ces sandales en plastique souple, parfois brillantes ou pailletées, ont longtemps divisé. Aujourd’hui, elles s’assument pleinement, remises au goût du jour par les créateurs et les influenceuses mode. Portées avec une paire de chaussettes blanches pour un look rétro pointu ou à même la peau pour un clin d’œil estival assumé, elles cumulent les références tout en restant légères, ludiques et ultra confortables.

Les marques comme Melissa, pionnière dans le domaine, ou encore Gucci et Balenciaga dans leurs collections les plus décalées, n’ont pas hésité à réintégrer ce modèle dans leurs lignes. Le plastique, loin d’être cheap, devient ici un terrain d’expérimentation stylé.

Gladiateurs, brides larges et talons carrés : l’héritage 2000 revisité

Les jelly shoes ne sont pas seules à faire leur retour cet été 2025. Les sandales gladiateurs – ces modèles à multiples brides qui s’enroulent autour de la cheville ou montent jusqu’au mollet – refont surface avec une allure plus affirmée. Portées plates ou à talons, elles ajoutent une touche « déesse urbaine » aux tenues estivales.

Autre comeback remarqué : les sandales à talons carrés et brides épaisses, très présentes dans les années 2000. Revisitées aujourd’hui avec des matériaux plus nobles ou des lignes plus épurées, elles séduisent pour leur confort et leur stabilité, sans compromettre l’élégance.

Les tongs à talons : entre confort et élégance

Impossible de parler du retour des sandales 2000 sans évoquer les tongs à talons, aussi appelées flip-flop heels. Icônes d’un style parfois jugé « too much » à leur apogée, elles font aujourd’hui un retour remarqué sur les podiums comme dans la rue, revendiquées par les maisons de luxe et les marques les plus en vue.

Portées notamment par les stars et les influenceuses, elles réconcilient l’esprit décontracté des tongs avec la sophistication du talon. Une fusion audacieuse, qui bouscule les codes du chic traditionnel. On les porte avec un tailleur oversize pour décaler le look par exemple, ou avec une robe fluide et des bijoux fins pour un effet plage-chic très maîtrisé.

Pourquoi ce retour maintenant ?

Longtemps reléguées aux souvenirs de vacances d’adolescence ou aux placards de notre enfance, les sandales phares des années 2000 réapparaissent aujourd’hui sur les podiums et dans les rues, revisitées avec une touche mode affirmée. Et ce retour ne se limite pas à une lubie TikTok. Il s’inscrit dans un contexte où la mode célèbre le souvenir et la légèreté, après des saisons marquées par l’incertitude. Les sandales de cette époque évoquent l’insouciance, les vacances, les étés sans fin. Elles racontent aussi un rapport plus libre et plus joueur au style.

Le phénomène Y2K notamment, omniprésent sur les réseaux sociaux, ne cesse de remettre au goût du jour les crop tops, les baggy pants, les paillettes… et les chaussures n’échappent pas à cette vague. C’est un retour à une forme de joie simple et revendiquée, un pied de nez au minimalisme rigide et aux diktats de perfection.

Comment les adopter aujourd’hui ?

Si l’idée de remettre vos sandales jelly, vos spartiates ou vos tongs à talons vous fait hésiter, pas de panique. Voici quelques idées pour les porter sans faux pas :

Version chic : sandales à brides épaisses en cuir + jupe midi fluide + top structuré, par exemple.

sandales à brides épaisses en cuir + jupe midi fluide + top structuré, par exemple. Version pop : jelly shoes colorées + short en jean + débardeur blanc + lunettes teintées.

jelly shoes colorées + short en jean + débardeur blanc + lunettes teintées. Version plage-chic : tongs à talons + robe fluide + bijoux dorés.

L’idée n’est pas de copier le look d’il y a 20 ans à la lettre, mais de jouer avec les clins d’œil, les matières et les coupes actuelles pour créer une allure ancrée dans 2025.

Le revival sandales : effet de mode ou nouvelle norme ?

S’il est encore trop tôt pour dire si ces modèles s’installeront durablement, leur retour cette saison témoigne d’une envie collective de confort stylé, d’audace décomplexée et de plaisir mode. Et peut-être aussi d’un petit retour à soi : celui des étés insouciants, des looks expérimentaux, des identités en construction.

Les sandales phares des années 2000 n’ont ainsi pas seulement foulé le bitume d’Ibiza ou les cours de collège : elles reprennent aujourd’hui leur place sur le devant de la scène mode, fières, décalées, affirmées. Et c’est peut-être ça, la vraie tendance : celle qui s’autorise à rejouer le passé avec style.