On la croyait démodée : cette veste devient l’alternative la plus désirée au manteau classique

Fabienne Ba.
Ronin/Pexels

On la disait « démodée » ou réservée à une silhouette un peu old school, mais la cape fait un retour éblouissant sur le devant de la scène mode. Pièce phare des défilés automne-hiver 2025/2026, elle rivalise désormais avec le traditionnel manteau.

La cape : un héritage revisité pour l’hiver

Souvent associée à l’élégance des héroïnes de romans d’époque ou à la silhouette preppy de Blair Waldorf dans « Gossip Girl », la cape retrouve sa place parmi les vestes d’hiver les plus désirées. Son volume aérien, sa coupe facile à enfiler et sa capacité à sublimer n’importe quelle tenue en ont fait la star des podiums comme du street style. Idéale pour jouer la carte du chic sans effort, elle est adoptée aussi bien avec un jean large qu’une jupe midi ou un tailleur fluide.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Margaux Lahana (@estherjunelife)

Pourquoi la cape séduit autant cette saison

Son come-back n’a rien d’un hasard. La cape coche toutes les cases : chaleur, confort, aspect enveloppant et impression de liberté de mouvement. Elle offre également une touche sophistiquée et vintage, recherchée par celles qui veulent twister leur look sans renoncer à la modernité. Avec ou sans ceinture, courte ou longue, en laine, tweed ou simili, elle s’adapte à toutes les morphologies et se porte au bureau comme en soirée.

Les créateurs – de Miu Miu à Michael Kors – l’ont propulsée au rang des pièces indispensables, inspirant les enseignes à en proposer dans toutes les grandes collections de la saison. Résultat : la cape remporte tous les suffrages et fait même bouger les frontières générationnelles.

Comment porter la cape avec style cet hiver

La cape fonctionne à merveille sur un col roulé pour un look casual chic, ou sur un pull fin associé à un pantalon ajusté. On n’hésite pas à jouer le contraste avec une jupe courte ou des bottes hautes. Accessoirisée d’une paire de mitaines, elle s’avère aussi pratique qu’élégante pour les matins glacés et les tenues sophistiquées du soir.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Tiffany (@la.grossedame)

Loin d’être figée dans le passé, la cape s’affirme comme la pièce caméléon qui dynamise n’importe quelle garde-robe et promet un hiver sous le signe du style sans effort.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Les 5 tendances lingerie qui pourraient marquer 2026

