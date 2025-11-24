Lady Gaga l’adore : ce sac à main au style usé est l’obsession mode du moment

Si l’extravagance devait avoir un visage, elle aurait sans aucun doute les traits de Lady Gaga. L’auteure de “Bad Romance”, amatrice de tenues politiquement incorrectes, a une signature mode plutôt décalée et souvent incomprise. Même si elle aspire à plus de simplicité dans ses looks de rue, elle a toujours un détail mode qui nous rappelle son côté anticonformiste. Lors de ses récentes apparitions, elle s’est présentée avec un sac en piteux état au bras et a réussi à populariser l’usure.

Un sac complètement destroy au bout des doigts

Lady Gaga n’a pas peur de l’audace, elle la porte avec fierté. Son style est inclassable : il n’appartient qu’à elle. La chanteuse à la chevelure platine a habitué le public à des looks vibrants d’excentricité, faits de matières improbables et taillés dans des coupes que seuls les initiés se plaisent à admirer.

Depuis quelque temps, l’interprète de “Poker Face” s’est assagie derrière les coutures. Elle amène la fantaisie par petites touches à travers des accessoires décalés. La chanteuse, partisane d’une mode expressive et provocante, aurait pu succomber à la folie des Labubu et donner sa propre interprétation des charms. Mais elle ne fait jamais comme tout le monde et écrit les tendances à sa manière.

Alors qu’elle vient de livrer une performance d’anthologie sur la scène de l’Accord Hotel Arena, elle s’est hissée sur le bitume armée d’un sac pour le moins atypique. Sa particularité ? Il est totalement défiguré. Ce sac, qui cumule les défauts de fabrication, est aux antipodes des sacs impeccables autrefois vantés. Touche finale d’un total look noir aux accents gothiques, ce sac aux nombreux stigmates est spontanément devenu un objet de convoitises.

Quand les traces d’usure deviennent chics

Aux sacs neufs, Lady Gaga préfère désormais les sacs altérés par le temps. Le sien est un “Kelly” et il porte le blason de la maison Hermès. Ce sac date de 2013 et révèle ouvertement son charme suranné. Comme le vin, les sacs semblent se bonifier avec le temps. Du moins, c’est le nouveau commandement mode, proclamé sur les podiums de la Fashion Week. Si pendant longtemps, il fallait que les sacs soient irréprochables, aujourd’hui ils ont plus de caractère quand ils contiennent des impacts. Les rayures sont des motifs bien plus branchés que la peau de serpent et le cuir matelassé.

Plus le sac est abîmé, plus il a de cachet. Et les grandes maisons n’ont pas attendu la validation de Lady Gaga pour donner le ton sur le catwalk. Lors de la Fashion Week printemps-été 2026, la maison Chanel a fait des infidélités à son iconique sac en tweed pour défendre un modèle aux reflets métallisés cabossé. La marque Fendi, elle, a vanté les mérites d’un sac criblé d’égratignures aux coutures relâchées et à la silhouette avachie. La maison The Attico en a donné une version plus trash, avec un sac rose replié sur lui-même, aux coutures endommagées.

Comment s’approprier cette tendance rebelle ?

Cette tendance improbable, qui va à l’encontre de tout ce que vous avez toujours appris, signe une ère où les sacs autrefois jugés moches deviennent beaux. Et nul besoin de s’appeler Lady Gaga pour promener un sac à l’apparence fatiguée et à la façade défraîchie. Si vous avez de vieux sacs qui dorment dans vos placards, il est grand temps de les ressortir. Pour suivre la tendance du sac usé sans frôler le mauvais goût ou l’allure négligée, voici quelques règles :

Optez pour un sac “basique”. Évitez les sacs bariolés des années 2000 et prenez un sac “neutre”, dans une teinte passe-partout. C’est plus élégant.

Choisissez un sac naturellement usé. Pas question de jouer au punching ball avec votre sal, de sauter dessus en escarpin ou de le martyriser gratuitement. Il faut que les marques d’usure soient authentiques, pas falsifiées.

Plébiscitez des sacs griffés. En général, vous êtes plus à même de conserver un sac de luxe, même s’il se travesti au gré du temps et de vos mouvements. Pour garder une allure soutenue, avec un sac hors d’âge, veillez à ce qu’il porte un signe de noblesse.

À l’heure des tops déstructurés, des jeans disproportionnés, le sac usé fait totalement sens au bout des poignets. Cette année, la mode se veut plus anarchiste et moins parfaite. Et vous allez vous en réjouir devant votre vestiaire.