Cette tendance chaussures repérée chez Gigi Hadid pourrait dominer le printemps 2026

Repérée récemment aux pieds de la mannequin américaine Gigi Hadid dans les rues de New York, une paire de chaussures attire déjà tous les regards. Au-delà de cette apparition remarquée, c’est surtout une tendance de fond qui se confirme : le grand retour des mocassins… version 2026.

Les mocassins changent de vibe

Oubliez l’image rigide et parfois un peu stricte du mocassin dit classique. Cette saison, il se réinvente avec une approche beaucoup plus souple, légère et facile à vivre. Les modèles qui se démarquent aujourd’hui misent sur une semelle fine, une structure flexible et des lignes épurées. Résultat : une chaussure qui épouse le mouvement, accompagne votre démarche et s’intègre naturellement à votre quotidien.

Ce nouveau visage du mocassin s’inscrit dans une tendance globale où le style ne se fait plus au détriment du confort. Vous pouvez bouger, marcher, vivre pleinement vos journées tout en restant dans une esthétique maîtrisée.

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Une allure effortless inspirée du street style

Cette évolution ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans la continuité du street style, notamment celui de New York, où les silhouettes jouent avec les codes classiques pour mieux les moderniser. Le mocassin souple devient alors une pièce clé : il structure une tenue sans la figer. Associé à un jean ample, une veste fonctionnelle ou un polo ajusté, il crée un équilibre entre décontraction et élégance.

L’idée n’est pas de rentrer dans un moule, mais de composer des looks dans lesquels vous vous sentez bien. Des coupes fluides, des matières agréables, des volumes qui respectent votre corps tel qu’il est : la mode actuelle valorise une approche plus libre et inclusive.

Une pièce intemporelle qui se réinvente

Le retour du mocassin s’explique aussi par sa capacité à traverser les époques. Longtemps associé à un vestiaire classique, il revient aujourd’hui avec des ajustements subtils qui le rendent plus actuel. Moins rigide, plus minimaliste, parfois presque seconde peau, il s’adapte aux envies contemporaines. Les marques revisitent cette chaussure en privilégiant des matériaux souples et des finitions discrètes. Cette transformation montre à quel point une pièce intemporelle peut évoluer sans perdre son identité. Vous retrouvez ainsi un basique, mais avec une nouvelle énergie.

Le confort devient une vraie priorité

S’il y a bien un fil conducteur dans les tendances du printemps 2026, c’est celui-ci : le confort n’est plus négociable. Les chaussures plates ou à semelles souples s’imposent de plus en plus dans les collections. Elles répondent à un besoin simple : se sentir bien dans ses mouvements, sans contrainte.

Le mocassin revisité coche toutes les cases. Facile à enfiler, agréable à porter, il accompagne aussi bien vos journées actives que des moments plus posés. Et surtout, il s’adapte à vous – pas l’inverse. Que vous aimiez les silhouettes minimalistes, casual ou plus habillées, il trouve sa place sans effort.

Une tendance qui célèbre votre style, pas des règles

Ce qui rend cette tendance particulièrement intéressante, c’est qu’elle ne cherche pas à imposer une silhouette unique. Vous pouvez porter le mocassin avec un jean large, une robe fluide, un pantalon structuré ou même un short. L’important n’est pas de suivre une règle, mais de créer une harmonie qui vous ressemble.

Dans une mode (enfin) de plus en plus body positive, le vêtement – et la chaussure – deviennent des outils d’expression, pas des contraintes. Vos choix s’adaptent à votre corps, à votre rythme, à votre énergie du moment.

Entre minimalisme, confort et polyvalence, le mocassin dit nouvelle génération coche ainsi toutes les cases pour s’imposer comme une pièce phare du printemps 2026. Repéré dans le street style et déjà adopté par plusieurs figures influentes, il incarne une évolution claire : une mode plus douce, plus fluide, plus alignée avec les réalités du quotidien. Une chose est sûre : cette saison, vous n’aurez pas besoin de choisir entre style et bien-être. Et ça, c’est une tendance qui fait du bien.