Ces couleurs de maillots de bain pourraient être partout cet été 2026

Bonne nouvelle : l’été 2026 s’annonce tout sauf fade côté maillots de bain. Après plusieurs saisons minimalistes, les couleurs font un retour remarqué, entre teintes vibrantes et nuances naturelles. De quoi illuminer votre silhouette et célébrer votre corps tel qu’il est, sans compromis.

Le rouge intense, toujours au sommet

Impossible de passer à côté : le rouge s’impose encore une fois comme une valeur sûre. Du rouge cerise au rouge légèrement orangé, cette couleur réveille instantanément une silhouette. Elle fonctionne particulièrement bien sur des coupes simples, où elle devient la pièce maîtresse du look. C’est le genre de teinte qui ne cherche pas à cacher, mais à révéler. Et ça, c’est tout l’esprit de l’été.

Les tons chocolat et caramel, élégance naturelle

Dans un registre plus doux, mais tout aussi stylé, les teintes brunes gagnent du terrain. Inspirées d’une esthétique minimaliste et sophistiquée, elles offrent une alternative au noir classique. Chocolat, moka, caramel… ces nuances chaleureuses enveloppent le corps avec subtilité. Elles créent un effet à la fois naturel et raffiné, parfait si vous aimez les looks discrets, mais travaillés. Ces couleurs mettent en valeur toutes les carnations et apportent une sensation de douceur visuelle, comme une seconde peau.

Le bleu lagon, esprit vacances assuré

Difficile de faire plus estival que le bleu. Cet été 2026, les nuances lagon et turquoise dominent les collections. Fraîches et lumineuses, elles évoquent instantanément la mer, le soleil et l’évasion. Ces teintes apportent de l’éclat à votre silhouette tout en restant faciles à porter. Associées à des lignes épurées, elles créent un look à la fois moderne et intemporel. Le combo parfait pour se sentir bien dans son corps et dans son style.

Les pastels lumineux, douceur affirmée

Les couleurs pastel continuent de séduire et s’invitent aussi sur les plages cet été 2026. Parmi les teintes phares :

le rose poudré

le vert d’eau

le lilas

le jaune pâle

Ces nuances délicates offrent une alternative plus douce aux couleurs vives. Elles apportent une touche de légèreté et de fraîcheur, idéale pour un look subtil, mais tendance.

Les finitions métalliques pour briller

Envie de capter la lumière ? Les maillots aux effets métalliques ou satinés sont là pour ça. Or, argent, reflets irisés… ces textures ajoutent une dimension mode et un côté presque bijou à votre tenue de plage. Souvent associées à des coupes simples, elles suffisent à elles seules à créer un effet visuel fort. Résultat : vous brillez, au sens propre comme au figuré.

Aucune règle, juste votre style

Au-delà des tendances, un point reste essentiel : vous n’avez aucune obligation de suivre ces couleurs à la lettre. Et surtout, il n’existe aucune règle qui dicte ce que vous devriez porter en fonction de votre morphologie. Chaque corps est légitime à être vu, célébré et habillé comme il le souhaite. Que vous aimiez les couleurs vives, les tons neutres, les coupes couvrantes ou minimalistes, tout est valide. Le maillot de bain n’a pas à être un outil pour se cacher ou se conformer. Il peut simplement devenir un moyen d’expression, un choix qui vous fait vous sentir bien, confiante, alignée avec vous-même.

Cet été 2026, les tendances offrent ainsi un terrain de jeu riche et inspirant. À vous de piocher, mixer, tester… ou non. Parce qu’au final, le meilleur look restera toujours celui dans lequel vous vous sentez libre.