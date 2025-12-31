Cette tendance mode de l’été fonctionne aussi en plein hiver (et on adore le twist)

Longtemps associé aux températures douces et aux looks de vacances, le foulard opère aujourd’hui une mue très désirable. Exit le simple carré noué autour du cou ou dans les cheveux : le voici ceinturé à la taille, transformant instantanément vos tenues hivernales. Ce geste stylistique, à la fois simple et affirmé, prouve qu’un accessoire peut traverser les saisons sans perdre de sa superbe, bien au contraire.

Des podiums aux trottoirs, le foulard s’impose

C’est sur les podiums que l’idée a pris de l’ampleur. Lors d’un défilé Métiers d’art très remarqué, une grande maison parisienne (Chanel) a réinventé le foulard en l’utilisant comme une ceinture, venant souligner des silhouettes volontairement épurées. Résultat : du relief, du caractère et une élégance nonchalante qui attire l’œil.

Peu de temps après, cette inspiration a quitté les catwalks pour se glisser dans la vraie vie, aperçue notamment sur l’actrice et chanteuse irlandaise Jessie Buckley lors d’un événement parisien. Associé à un pantalon sombre et des escarpins graphiques, le foulard devenait la pièce forte, celle qui capte la lumière et affirme une allure sûre d’elle.

Un geste mode accessible et valorisant

Ce qui séduit immédiatement, c’est la facilité avec laquelle vous pouvez adopter cette tendance. Il suffit de choisir un foulard de belle taille, en soie, en laine ou en cachemire, de le plier en triangle, puis de l’enrouler autour des hanches ou de la taille avant de le nouer délicatement sur le côté. En quelques secondes, un jean et un simple haut prennent une toute autre dimension. Le foulard structure la silhouette sans la contraindre, épouse les formes avec douceur et met en valeur le corps tel qu’il est, sans artifice.

En hiver, le jeu devient encore plus intéressant. Sur un pull ample, il crée un contraste flatteur entre volume et ligne marquée. Par-dessus un manteau long, il apporte une touche de couleur et de mouvement qui réveille les tenues les plus sages. C’est un détail qui attire le regard là où vous le décidez.

Un twist intemporel qui traverse l’année

Si cette façon de porter le foulard a explosé l’été dernier grâce à plusieurs personnalités influentes, la version hivernale n’a rien à leur envier. Là où les beaux jours privilégiaient des matières légères, la saison froide invite à des tissus plus denses, plus enveloppants.

Et si le foulard ceinturé séduit autant, c’est parce qu’il coche toutes les cases. Il est pratique, facile à adopter, flatteur et infiniment modulable. Vous pouvez jouer avec les imprimés, les couleurs, les matières, selon votre humeur et votre style. Fleuri sous un manteau neutre, rouge éclatant sur un gris profond ou graphique pour dynamiser un look minimaliste, il devient un véritable terrain d’expression personnelle.

En détournant cet accessoire estival, la mode rappelle ainsi une chose essentielle : le style n’a pas de saison fixe. Il se construit au fil des inspirations, des essais et des petits twists qui font toute la différence.