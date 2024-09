« Very demure very mindful » : la tendance TikTok qui domine la rentrée

Elle murmure à l’oreille de toute une génération sur TikTok : la tendance « Very demure, very mindful » redéfinit l’élégance sur divers plans de la vie avec un mélange d’ironie. Mais que dissimule-t-elle réellement ?

Comprendre la tendance « Very demure very mindful » sur TikTok

La sphère de TikTok, cet espace en constante mutation où les courants esthétiques et culturels se succèdent avec une vitesse vertigineuse, a récemment vu émerger une nouvelle vague : celle du style « Very demure very mindful » (traduction « très discret, très respectueux »).

Cette expression, qui a pris son envol suite à une publication virale de la TikTokeuse américaine Jools Lebron, suggère avec ironie qu’il faut « rester discrète et respectueuse même dans la manière de se maquiller ». Bien sûr, il s’agit d’une expression ironique puisque la créatrice de contenu, au contraire, se maquille selon ses envies personnelles.

Alors que le concept suggère d’adopter une « attitude sobre », en réalité, la tendance pousse ainsi à faire l’inverse : suivre ses envies personnelles sans se conformer à des normes de discrétion ou de modération. C’est une forme de réponse à la pression sociale d’être toujours « modéré.e ou conforme », en valorisant l’expression de soi sous toutes ses formes, même les plus flamboyantes. En ce sens, cette tendance célèbre l’authenticité.

Une tendance reprise par les plus grandes stars

Sur TikTok, cette tendance a ainsi vu le jour comme un clin d’œil humoristique à l’idée de discrétion et de retenue, un contraste amusant avec l’image flamboyante de ces célébrités. Jennifer Lopez, connue pour ses looks glamour, s’est d’ailleurs amusée à adopter cette tendance en partageant une vidéo humoristique montrant la « bonne manière de boire à la bouteille de façon élégante ».

Elle se moque ainsi gentiment des codes de « comportement formel ». Cela souligne que même les célébrités adoptent un ton sarcastique et autodérisoire, ridiculisant les attentes irréalistes liées à la retenue et à l’élégance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

De même, Lindsay Lohan, qui fait son grand retour sous les projecteurs, a subtilement détourné cette tendance avec Jamie Lee Curtis. Leurs participations à cette tendance soulignent le jeu d’ironie qui la caractérise, mêlant apparente simplicité et extravagance sous-jacente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Après l’été « Brat », place à la rentrée « Very demure »

La tendance « Very demure very mindful », qui fait actuellement fureur, a évolué bien au-delà de son ironie. Avec le temps, cette tendance aussi bien beauté que mode s’est transformé en une véritable célébration du minimalisme. Elle représente une critique ludique des injonctions sociales à la modération, tout en encourageant l’expression personnelle.

Un style vestimentaire empreint de sobriété

Au contraire de la tendance Brat, qui prônait des couleurs flamboyantes, le style « Very demure very mindful » est ainsi imprégnée par cette quête de minimalisme. Les pièces mode colorées cèdent leur place à des vêtements aux coupes nettes et aux palettes neutres.

Le choix se porte sur :

des tissus naturels , pour une sensation authentique au toucher.

, pour une sensation authentique au toucher. des lignes simples qui célèbrent le corps sans artifice.

qui célèbrent le corps sans artifice. une palette de couleurs apaisantes favorisant la sérénité.

Cette tendance vers un minimalisme chic est peut-être une réaction à l’environnement saturé d’images et d’incitations à consommer toujours plus. Elle fait en effet écho à un mouvement plus large sur les réseaux sociaux, où la dérision et l’ironie sont des outils pour questionner les normes et les stéréotypes.

Un retour éphémère ?

Comme toute tendance, la vague « Very demure very mindful » pourrait bien être temporaire. En effet, d’autres courants esthétiques pourraient émerger, mais pour l’instant, cette tendance minimaliste teintée d’ironie est au cœur des discussions. En jouant sur les codes de la simplicité, tout en les déformant subtilement, elle reflète parfaitement l’air du temps, où rien n’est jamais ce qu’il semble être.

La tendance « Very demure, very mindful » incarne un retour aux sources, où l’authenticité prend le pas sur les normes. Si l’expression elle-même évoque la discrétion et la retenue, elle sert en réalité à déconstruire les attentes rigides de conformité, particulièrement dans les domaines de la beauté, de la mode et du comportement. En se moquant de l’idée de se maquiller ou de se comporter selon des normes préétablies, cette tendance célèbre l’individualité et l’expression personnelle. On ne peut qu’approuver !