Cette veste tendance va changer votre façon de vous habiller pour l’automne 2025

Alors que l’été tire doucement sa révérence, les premières tendances de l’automne commencent à envahir les réseaux sociaux, les vitrines, et… nos esprits. Et cette saison, une pièce se détache clairement du lot : la veste bomber en cuir à col montant, aussi appelée funnel-neck leather bomber jacket. Un modèle qui promet de réinventer notre rapport au look d’automne, selon les experts de Who What Wear.

Le retour du cuir… version 2025

Oubliez les blousons motard traditionnels : la tendance moto est officiellement mise de côté cette année. À la place, le bomber en cuir à col montant s’impose comme la pièce forte du vestiaire de mi-saison. À la fois minimaliste et affirmé, ce modèle offre une silhouette plus structurée, mais tout aussi cool.

Sa coupe légèrement oversize, son col fermé façon col cheminée et sa texture en cuir souple font de cette veste un allié parfait pour affronter les premiers frissons tout en restant stylée.

Comment l’adopter ?

Le bomber à col montant se porte avec tout. Sur un jean brut et un t-shirt blanc, il apporte instantanément une touche urbaine. Pour une allure plus chic, on l’associe à un pantalon tailleur large, des mocassins et un sac structuré. En soirée, il devient même l’élément de contraste parfait pour casser une robe fluide ou une jupe midi.

Une pièce qui coche toutes les cases

✔ Chaude mais pas trop

✔ Moderne mais intemporelle

✔ Facile à associer

✔ Adaptée au bureau comme aux sorties

En définitive, si vous cherchez LA veste qui fera toute la différence cet automne, ne cherchez plus. Adoptez la tendance du bomber en cuir à col montant – une pièce forte, mode et facile à vivre, déjà validée par les fashionistas du monde entier.