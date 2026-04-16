Elk jaar inspireert Halloween miljoenen mensen wereldwijd om hun uiterlijk te veranderen. Van alle mogelijke kostuums blijft vampier-make-up voor vrouwen een absolute must-have.

Het is gebaseerd op drie essentiële elementen: een bleke en grauwe teint , smokey eyes met zwarte en rode oogschaduw, en donkere, intense lippen.

Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt, deze handleiding leidt je stap voor stap naar een verbluffend resultaat.

Sterker nog, deze look staat alle lichaamstypes goed en is verkrijgbaar in een verfijnde, glamoureuze variant of een dramatische, gotische variant, afhankelijk van je voorkeuren.

Welke materialen zijn nodig om een vampier-make-uplook voor vrouwen te creëren?

Voordat je begint, is het essentieel om de juiste producten bij de hand te hebben. Een lichte, langhoudende foundation , een matterende primer en een wit of transparant poeder vormen de basis van de teint.

Voeg een zilveren of gouden highlighter toe om een opvallend contrast te creëren met de gewenste bleekheid.

Voor de ogen kun je het beste kiezen voor sterk gepigmenteerde oogschaduw in zwart, rood en bordeauxrood, en een zwarte crème-oogschaduw om een smokey effect te creëren.

Een wenkbrauwpotlood, concealer, zwarte en rode eyelinerpotloden, zwarte en witte vloeibare eyeliner en witte bodypaint maken dit arsenaal compleet.

Een volumegevende zwarte mascara en nepwimpers garanderen een dramatische en mysterieuze look.

Voor de lippen kun je het beste een bordeauxrode lipliner , een donkere lipstick en eventueel een lipgloss gebruiken.

Accessoires zoals nepbloed, gekleurde contactlenzen en fixatiespray maken de look compleet.

Mengkwasten, eyelinerkwasten en platte kwasten voor nauwkeurig en professioneel werk.

Sterk gepigmenteerde zwarte, rode en bordeauxrode oogschaduws voor een intens oogschaduweffect.

Een lichte foundation, matterende primer en transparant poeder voor een perfect resultaat bij een bleke teint.

Gekleurde contactlenzen, nepbloed en hoektanden voor de griezelige finishing touches.

De kwaliteit van de kwasten bepaalt grotendeels het eindresultaat. Een goede blendingkwast tovert een onhandige smokey eye om in een verfijnde creatie.

Hoe bereid je je voor op een vampierenhuid en hoe werk je eraan om die teint te creëren?

Een goede basis is de fundering van elke geslaagde outfit. Breng eerst een matterende primer aan om de huid glad te maken, poriën te minimaliseren en de hele avond een vlekkeloze look te garanderen.

Deze voorbereidende stap maakt echt het verschil.

Kies vervolgens een foundation die één tot twee tinten lichter is dan je natuurlijke huidskleur. Breng deze gelijkmatig aan op je gezicht en hals met een kwast of spons.

Het doorschijnende of witte poeder matteert vervolgens het geheel en accentueert het bleke porseleineffect dat zo kenmerkend is voor de vampierlook.

Contouring speelt een centrale rol in deze transformatie. Gebruik een zeer donkere tint om het gezicht uit te hollen en een verontrustende, ondode uitstraling te simuleren.

Breng contourpoeder aan op de haarlijn, onder de jukbeenderen (bij het tuiten van de lippen) en rond de neusbrug. Een koele bronzer accentueert de jukbeenderen in een verleidelijke, vampierachtige tint.

Tot slot zorgt een zilveren of gouden highlighter, aangebracht op de jukbeenderen, de neusbrug en de cupidoboog, voor een stralend contrast met de algehele bleekheid van de teint.

Hoe creëer je een intense en donkere vampier-oogmake-uplook?

Creëer een rokerige, houtskoolachtige ooglook.

Begin met het tekenen van sterke, opvallende wenkbrauwen met een potlood of poeder. Breng vervolgens concealer aan onder de wenkbrauw met een plat kwastje en breng tot slot een basis aan op het ooglid.

Deze stap zorgt ervoor dat de oogschaduw perfect blijft zitten.

Breng een zwarte crèmige oogschaduw aan over het hele ooglid en blend deze zorgvuldig. Accentueer deze smokey eye met sterk gepigmenteerde oogschaduw in zwart, pruim, bordeauxrood of paars in de buitenste ooghoek.

Breng een rode oogschaduw in een kleurverloop aan om het effect te versterken, en vervolgens een donkerrode oogschaduw onder het oog. Deze intense, gebeeldhouwde look is kenmerkend voor een vampier.

Maak de look af met lijnen en volumes.

Trek een lijntje langs je onderste wimperrand met een zwart oogpotlood voor een betoverend halo-effect . Breng rode eyeliner aan onder je oog en vervolgens een dikkere lijn zwarte eyeliner naar de buitenste ooghoek. Creëer een opvallende wing boven je oog.

Een vleugje zilveren oogschaduw in de binnenste ooghoek zorgt voor een mysterieuze glans. Meerdere laagjes volumegevende zwarte mascara en nepwimpers maken deze dramatische en verbluffend sensationele look compleet.

Hoe breng je lipmake-up aan en teken je vampiertranen?

Vampierachtige lippen beginnen met nauwkeurige contouren. Gebruik een bordeauxrood lippenpotlood en trek de liplijn iets over om deze te vergroten. Vul vervolgens het hele gebied in om de houdbaarheid van de lipstick te maximaliseren. Dit detail maakt echt het verschil.

Breng vervolgens met een kwastje twee laagjes donker bordeauxrode, pruimkleurige of zwarte lippenstift aan voor een ultra-gepigmenteerd en perfect dekkend resultaat. Een lipgloss in het midden van de lippen zorgt voor een glamoureus en vol effect dat zeer verleidelijk is.

Het nepbloed in de mondhoek versterkt het angstaanjagende en dramatische aspect van het kostuum.

Voor vampiertranen teken je scherpe vormen onder de ogen met een liplinerpotlood . Ga er vervolgens met een zwart eyelinerkwastje overheen, met een opzettelijk ruwe beweging.

Deze weloverwogen imperfectie maakt het resultaat ronduit verontrustend.

Welke accessoires en details kunnen de vampierlook voor vrouwen versterken?

Gekleurde contactlenzen veranderen je uiterlijk radicaal. Verkrijgbaar in rood of zwart, in dag- of 30-dagenversies , geven ze een fascinerende, onwerkelijke en buitenaardse uitstraling.

Volgens een onderzoek dat in 2023 werd gepubliceerd door de Franse Vereniging van Optometristen, kiest ongeveer 15% van de dragers van gekleurde contactlenzen deze specifiek voor Halloween.

Breng ze als laatste aan, met schone, droge handen, zonder de make-up aan te raken.

De fixatiespray, aangebracht op 30 cm afstand van het gezicht , zorgt ervoor dat de make-up de hele nacht blijft zitten. Vampiertanden, gotische oorbellen en een ketting maken deze geraffineerde vermomming compleet.

Deze verleidelijke look staat alle lichaamstypes goed en wisselt moeiteloos tussen glamoureuze elegantie en gotische duisternis, afhankelijk van de gelegenheid en de gewenste stijl.