Indiase make-up is fascinerend vanwege de rijke symboliek, de levendige kleuren en de eeuwenoude kennis . Van generatie op generatie doorgegeven, belichaamt het veel meer dan een simpele schoonheidsroutine: het is een ware levenskunst .

De invloed van Bollywood heeft deze etnische stijl wereldwijd verspreid, waardoor elke vrouw een stralende heldin is geworden. Van een stralende teint en intense ogen geaccentueerd met kajal, tot opvallende lippen en symbolische bindis: elk gebaar onthult een zelfverzekerde vrouwelijkheid en zeldzame authenticiteit.

We nodigen je uit om deze wereld te ontdekken, toegankelijk voor iedereen, ongeacht je lichaamsvorm of huidskleur.

Kajal, de hoeksteen van de Indiase make-up en het culturele erfgoed ervan.

Kajal is hét centrale en essentiële element van de Indiase make-up. Deze zwarte lijn, die al sinds de oudheid van moeder op dochter wordt doorgegeven, overstijgt louter esthetiek en is onderdeel geworden van een diepgeworteld cultureel ritueel.

In India wordt zelfs een kajal-stipje op het voorhoofd van baby's aangebracht om hen te beschermen tegen het boze oog, wat aantoont dat de beschermende werking ervan verder reikt dan de Bollywood-filmsets.

Het aanbrengen ervan vereist een precieze techniek: begin bij de binnenste ooghoek en werk naar buiten, langs de onderste wimperrand. Het kan worden vervaagd voor een rokerig, houtskoolachtig effect, of onverdund worden aangebracht voor een meer verfijnde look.

Het wordt ook aangebracht langs de onderste wimperrand. Om de kajal of kohl op deze plek te fixeren, wordt er met een dun, schuin penseeltje zwarte oogschaduw overheen aangebracht . Deze techniek zorgt voor een langdurig en intens resultaat.

De beschikbare kleuren bieden de mogelijkheid tot volledige personalisatie, afhankelijk van de gelegenheid:

Intens, klassiek en diepzwart staat goed bij alle huidtinten en alle gelegenheden, van bruiloften tot traditionele feesten.

staat goed bij alle huidtinten en alle gelegenheden, van bruiloften tot traditionele feesten. Blauw of brons zorgt voor een helder contrast bij lichte ogen.

zorgt voor een helder contrast bij lichte ogen. Intens groen of diepzwart accentueert de pupillen van donkere ogen.

accentueert de pupillen van donkere ogen. Gekleurde kajal – blauw, groen, brons – is ook geschikt voor feestelijke gelegenheden en geeft een spectaculair resultaat.

Voor kleine ogen zorgt een dun, licht vervaagd lijntje ervoor dat ze groter lijken zonder ze te verzwaren. Voor beginners raden we aan om te beginnen met een subtielere zwarte of bruine kajal, voordat je gewaagdere tinten probeert. Elk detail telt als het gaat om het onthullen van je persoonlijkheid.

Een teint en lippen die versterkt worden door Indiase schoonheidsproducten: basissen, blush en opvallende kleuren.

BijBollywood -make-up is het de bedoeling dat de teint stralend, licht en nooit overdreven is. Sommige foundations bevatten Ayurvedische poeders voor een gloeiend effect zonder overmatige glans. Deze aandacht voor detail weerspiegelt de gehele Indiase filosofie over schoonheid.

De voorbereiding van je teint begint met een vochtinbrengende crème of make-upbasis. Breng vervolgens een lichte, matte foundation aan, zorgvuldig gekozen om bij je huidskleur te passen, en blend deze naar beneden richting je hals om een maskerachtig effect te voorkomen.

Voor een lichte huid geeft een abrikooskleurige foundation, aangebracht met een sponsje of met de handpalmen, een natuurlijk en harmonieus resultaat.

Een lichte huid straalt meer met roze en gouden tinten, terwijl een matte of donkere huid meer oplicht met warme en intense kleuren.

De blush, in granaatappel- of koperkleuren, wordt aangebracht in de holtes van de wangen en naar boven toe, richting de slapen, vervaagd. Een paar lichte aanrakingen op het gezicht zijn voldoende voor een gezonde gloed zonder te overdrijven.

De lippen zijn opgemaakt met opvallende kleuren die de intense uitstraling van deze etnische stijl perfect weergeven:

Karmijnrood , een tijdloze kleur die kenmerkend is voor klassieke Indiase make-up.

, een tijdloze kleur die kenmerkend is voor klassieke Indiase make-up. Granaatappel of pruim , voor een dramatische en elegante diepte.

, voor een dramatische en elegante diepte. Fuchsia , een levendige en moderne kleur, is een veelvoorkomende kleur in de huidige Bollywood-looks.

Deze opvallende kleuren worden met een lipliner nauwkeurig omlijnd. Een vleugje transparante lipgloss zorgt voor het uiteindelijke glamoureuze effect, een look die een ware ster waardig is.

Oogmake-up in Indiase stijl: kleurovergangen, eyeliner en glitter.

De ogen zijn het meest opvallende kenmerk van Indiase make-up. Ze zijn gebaseerd op een tweekleurig verloop op het ooglid : een goudgele oogschaduw bedekt het hele ooglid, terwijl een granaatappel- of karmijnrode oogschaduw het buitenste gedeelte vult.

De twee tinten worden in elkaar overgevloeid om scherpe lijnen te vermijden, waardoor een zachte en stralende overgang ontstaat.

Om de ogen te laten stralen, strooi je gouden glitter op de oogleden en onder de wenkbrauwen . Dit detail tovert je alledaagse make-up met minimale inspanning om tot een feestelijke look.

Strasssteentjes en pailletten zorgen voor de explosie van licht die kenmerkend is voor de kostuums en looks van Bollywood.

Een perfecte eyeliner aanbrengen

Met eyeliner wordt op elk ooglid een amandelvormige lijn getekend: dunner bij de binnenste ooghoek en geleidelijk dikker naar de buitenste ooghoek toe. Deze professionele techniek verlengt de ogen en geeft ze een intense, dramatische uitstraling.

We werken de oogmake-up altijd af met zwarte mascara om de ogen te openen en de look compleet te maken.

In de Indiase traditie wordt de make-up afgestemd op de kleur van de kleding, niet op de kleur van de ogen. Twee kleurenpaletten vormen de leidraad voor deze keuze:

De koele tinten : zilver, lichtgeel, roze, blauw, anijsgroen.

: zilver, lichtgeel, roze, blauw, anijsgroen. Het warme kleurenpalet : goud, rood, oranje, fuchsia, bruin, baksteenrood.

Voor dagelijks gebruik kun je de intensiteit beheersen door een subtiel lijntje eyeliner of kajal te gebruiken, zonder te overdrijven. Eén levendige kleur tegelijk, een natuurlijke en stralende teint: balans is het ware geheim van deze stijl.

De bindi en sieraden: de finishing touches die het verschil maken.

De bindi — ook wel tilak of pottu genoemd — is een stip die met een lipliner tussen de ogen, ter hoogte van de wenkbrauwen, wordt getekend. Dit eeuwenoude symbool heeft een specifieke betekenis: traditioneel zwart voor ongetrouwde meisjes en rood voor getrouwde vrouwen.

Het is het enige element dat de volledige culturele identiteit van deze etnische stijl belichaamt.

De bindi is veel meer dan een louter decoratief element; het transformeert kleurrijke make-up tot een complete outfit . Het geeft elke vrouw een unieke visuele persoonlijkheid, een sterke culturele code en een direct herkenbare authenticiteit.

Actrice Aishwarya Rai , een Bollywood-icoon die vooral bekend is van de film Devdas uit 2002, heeft het tot een van de symbolen van haar legendarische elegantie op internationale filmsets gemaakt.

De opvallende sieraden in oosterse stijl maken de look compleet. Indrukwekkende halskettingen, gouden armbanden, met strass bezette oorbellen: elk stuk past bij het gekozen kleurenschema.

Zilveren sieraden passen goed bij outfits in koele tinten, zoals een blauwe of groene sari, terwijl gouden sieraden warmere ensembles accentueren. Deze details maken van eenvoudige make-up een ware uiting van vrouwelijkheid, of het nu voor een bruiloft of een feestelijke gelegenheid is.

Waarom zou je kiezen voor een natuurlijke Ayurvedische kajal voor de verzorging van je ogen?

Natuurlijke Ayurvedische kajal onderscheidt zich door de kwaliteit van de ingrediënten. Het bevat ghee, kamfer, plantaardige wassen en zorgvuldig geselecteerde Ayurvedische plantenextracten.

Het bevat geen synthetische ingrediënten, geen agressieve conserveringsmiddelen en geen irriterende geurstoffen. Deze milde formule eert een eeuwenoude kennis.

Deze natuurlijke kajal is oogheelkundig getest en garandeert optimale tolerantie voor gevoelige ogen en contactlensdragers. De effectiviteit wordt bereikt zonder de gezondheid van de ogen in gevaar te brengen, waardoor het een essentieel product is om Indiase make-up in een rustgevende dagelijkse routine te integreren.

Deze Ayurvedische filosofie beïnvloedt ook de Indiase huidverzorging, waar basisproducten verrijkt met natuurlijke poeders een stralend, glansvrij effect geven. Het gebruik van deze milde formules betekent het omarmen van authentieke en verantwoorde schoonheid, in harmonie met de natuur.

Stapsgewijze handleiding om thuis de Indiase make-upstijl toe te passen.

Stap 1: De teint voorbereiden en verbeteren

Begin met het aanbrengen van een vochtinbrengende crème of make-upbasis op je gezicht.

Breng vervolgens een lichte, matte foundation aan die bij je huidskleur past en blend deze naar beneden richting je hals. Breng een granaatappel- of koperkleurige blush aan in de holtes van je wangen en blend deze naar boven richting je slapen.

Stap 2: Creëer een intense en stralende look

Breng de oogschaduw met kleurverloop aan op het bewegende ooglid: geelgoud over het hele ooglid en granaatappelrood in de buitenste ooghoek. Blend de kleuren zorgvuldig. Strooi gouden glitter op de oogleden en onder de wenkbrauwen.

Trek de eyeliner in een amandelvorm, dunner bij de binnenste ooghoek en dikker naar de buitenste ooghoek toe. Breng kajal aan op de onderste wimperrand en langs de wimperlijn, fixeer dit vervolgens met zwarte oogschaduw en een schuin kwastje. Werk af met zwarte mascara.

Stap 3: Lippen, bindi en kleurcoördinatie

Teken met je lippenpotlood een precieze omtrek en vul deze vervolgens in met een opvallende kleur – karmijnrood, fuchsia of pruim. Breng tot slot een vleugje transparante lipgloss aan.

Teken vervolgens met je contourpotlood de bindi tussen de twee ogen.

Om een harmonieuze look te creëren, stem je je make-up af op de kleur van je kleding, door te kiezen tussen koele en warme tinten. Een tip: laat je inspireren door dit eeuwenoude ritueel, pas de intensiteit aan je dagelijkse leven aan en heb plezier in het uiten van je persoonlijkheid.