Lady Gaga geeft een eigen draai aan de Hollywood-chicstijl.

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Tijdens de première van "The Devil Wears Prada 2" in New York liet Lady Gaga opnieuw haar onberispelijke stijl zien door de klassieke Hollywood-chic opnieuw te interpreteren. Het evenement bood de Amerikaanse singer-songwriter de gelegenheid om een esthetiek te onthullen die rechtstreeks geïnspireerd was op het oude Hollywood, waarbij tijdloze verfijning werd gecombineerd met een gedurfde, moderne uitstraling.

Een silhouet dat balanceert tussen archieven en moderniteit.

Voor deze gelegenheid koos Lady Gaga voor een gestructureerde zwarte jurk uit de archieven van Saint Laurent. Het aansluitende model, met zijn sculpturale silhouet, riep herinneringen op aan de gouden eeuw van de Amerikaanse cinema, terwijl het tegelijkertijd een uitgesproken eigentijdse uitstraling behield. De keuze voor deze jurk versterkte de theatrale en elegante esthetiek die kenmerkend is voor de meest iconische rode lopers.

Om deze look compleet te maken, koos Lady Gaga voor opvallende, sprankelende accessoires, waaronder stervormige oorbellen, en make-up met smokey eyes in combinatie met nude lippen. Het algehele effect was een sterke visuele samenhang, waarbij elk element het verhaal van een heruitgevonden chique stijl versterkte.

Een vernieuwde Old Hollywood-kapsel

Op het gebied van beauty verraste Lady Gaga iedereen met een strakke, lage paardenstaart, gestyled met een diepe scheiding en zachte golven. Deze stijl, geïnspireerd op klassieke filmiconen, kreeg een moderne twist met een ultracleane afwerking en een subtiel contrast tussen donkere aanzet en lichtere punten.

Een kunstenaar die gewend is aan stilistische transformaties.

Lady Gaga staat bekend om haar constante transformaties en wisselt al jaren af tussen stralend blond, diepzwart en meer experimentele tinten, waardoor haar imago een waar canvas voor artistieke expressie is geworden. Deze nieuwste verschijning maakt deel uit van deze voortdurende evolutie, waarin mode een verhalende taal op zich wordt.

Door de chique Hollywoodstijl op haar eigen manier te herinterpreteren, bevestigt Lady Gaga haar status als mode-icoon dat klassiekers opnieuw weet uit te vinden. Ze combineert een eerbetoon aan de gouden eeuw van de cinema met een eigentijdse stijlvisie en presenteert een look die elegantie, theatraliteit en stilistische meesterlijkheid combineert.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Dertig jaar later, op 44-jarige leeftijd, trekt ze haar galajurk weer aan en ontroert ze internetgebruikers.

Dertig jaar later, op 44-jarige leeftijd, trekt ze haar galajurk weer aan en ontroert ze internetgebruikers.

Dertig jaar na een onvergetelijke avond verraste Danielle Fishel haar fans door opnieuw in haar galajurk te verschijnen....

Op 47-jarige leeftijd verrast Kourtney Kardashian met deze vernieuwde "gotische" look.

Voor haar 47e verjaardag verraste Kourtney Kardashian haar fans met een stijl die afweek van haar gebruikelijke esthetiek....

Rihanna draagt een gescheurde kanten jurk en zorgt voor opschudding.

Tijdens een fotoshoot bevestigde de Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna opnieuw haar visie op mode. De foto's, die...

"AI zal zijn werk doen": Charlize Therons opmerking over Timothée Chalamet zorgt voor controverse.

In een interview met de New York Times lokte Charlize Theron een sterke reactie uit door te praten...

Wie is de Australische influencer Leah Halton, die een recordaantal likes heeft?

Op slechts 23-jarige leeftijd heeft Leah Halton zich ontpopt tot een van de meest virale gezichten op TikTok....

De 63-jarige actrice Michelle Yeoh verrast met een "radicale" haartransformatie.

De Maleisische actrice en producente Michelle Yeoh trok onlangs alle aandacht tijdens de Breakthrough Prize Ceremony 2026 in...