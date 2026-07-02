Op 22-jarige leeftijd draagt model Apple Martin een rok met franjes, waarmee ze de stijl van haar moeder in herinnering brengt.

Het Britse model Apple Martin geniet met volle teugen van de zomer. De dochter van zanger Chris Martin (van Coldplay) en actrice Gwyneth Paltrow deelde een reeks foto's op Instagram, waarop ze zomerse outfits draagt die doen denken aan de stijl van haar moeder - te beginnen met een opvallende rok met franjes.

Een zomerse carrousel gedeeld op Instagram

Apple Martin plaatste een fotocarrousel op haar Instagramaccount met verschillende facetten van haar zomer. Een reeks zonovergoten looks is vastgelegd in een uitgesproken ontspannen sfeer. Deze redactionele aanpak, typerend voor jongere generaties op sociale media, combineert lifestylemomenten, mode-inspiratie en meer intieme kiekjes in één bericht. Het is een aanpak die bijdraagt aan de visuele identiteit van een jonge vrouw die inmiddels een vaste plek heeft veroverd in de hedendaagse modewereld.

Een opvallende rok met franjes

Een van de meest opvallende elementen van de carrouseljurk is ongetwijfeld haar rok met franjes. Apple Martin, die normaal gesproken de voorkeur geeft aan een minimalistisch silhouet, koos hier voor een duidelijk speelser kledingstuk dat haar figuur meer beweging geeft. Rokken met franjes, die een van de belangrijkste zomertrends zijn geworden, weerspiegelen een stilistisch erfgoed dat decennia omspant: van de silhouetten uit de jaren 20 tot die uit de jaren 70, via de feestelijke jurken uit de jaren 90.

Golvend haar in de stijl van "strandhaar".

Om deze outfit compleet te maken, koos Apple Martin voor een uitgesproken zomers kapsel. Haar blonde haar, geërfd van haar moeder, was gestyled in een natuurlijke, golvende look, door haartijdschriften omschreven als 'beach hair'. Dit kapsel, dat beweging en spontaniteit benadrukt in plaats van de stijfheid van een opgestoken kapsel, sluit perfect aan bij de ontspannen sfeer van de publicatie. Deze aanpak doet ook denken aan de kapsels die haar moeder zelf op haar leeftijd droeg.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door apple martin (@applemartin)

Ze lijkt sprekend op haar moeder.

Afgezien van hun uiterlijk, is het vooral de opvallende gelijkenis tussen Apple Martin en haar moeder die internetgebruikers meteen in de ban hield. Dezelfde gelaatstrekken, hetzelfde stralende blonde haar, dezelfde stijl: Apple Martin lijkt soms sprekend op Gwyneth Paltrow op dezelfde leeftijd. Deze gelijkenis is niet alleen fysiek: ze is ook terug te vinden in hun voorkeur voor minimalistische, zwierige kledingstukken in tijdloze snitten.

Een bloeiende carrière als model

Apple Martin is geen nieuwkomer in de modewereld. Op 22-jarige leeftijd heeft ze al verschillende opmerkelijke samenwerkingen op haar naam staan. In september 2025 nam ze samen met haar moeder deel aan haar allereerste campagne voor de herfst/wintercollectie 2025 van Gap Studios, ontworpen door Zac Posen. Het duo poseerde zij aan zij in perfect op elkaar afgestemde denimoutfits.

Een bijzonder opvallende vintage leenconstructie

Een ander hoogtepunt in de modecarrière van Apple Martin was haar beroemde verschijning op de première van de film "Marty Supreme" in New York in december 2025. Voor die gelegenheid leende ze een vintage Calvin Klein-jurk van haar moeder – dezelfde jurk die Gwyneth Paltrow bijna dertig jaar eerder, in 1996, had gedragen op de première van de film "Emma".

Een rijzende ster in de Amerikaanse mode.

Op 22-jarige leeftijd heeft Apple Martin zich ontpopt tot een van de meest veelbelovende figuren van de nieuwe generatie in de Amerikaanse mode. Ze bouwt geduldig aan haar eigen identiteit binnen de branche. Haar eerste campagne samen met haar moeder, haar zorgvuldig uitgekozen verschijningen op de rode loper en haar stijlvolle flair hebben ervoor gezorgd dat ze nu nauwlettend in de gaten wordt gehouden door modebladen en art directors.

Met haar rok met franjes, golvend haar en uitgesproken zomerse stijl maakt Apple Martin een nieuwe verschijning die doet denken aan de look van haar beroemde moeder. Ze zet een stilistische erfenis voort en bouwt tegelijkertijd geduldig aan haar eigen beeldtaal.