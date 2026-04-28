Actrice Zoe Saldaña schittert in een glinsterende trompe-l'œil-jurk

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Zoe Saldaña doet nooit iets halfslachtig op de rode loper. Op 23 april 2026 koos ze voor het Time100 Gala in New York een Givenchy-jurk die speelde met de perceptie – en meteen ieders aandacht trok.

Een Givenchy-jurk ontworpen door Sarah Burton.

Voor deze prestigieuze avond droeg Zoe Saldaña een lange, asymmetrische jurk met één schouder uit de Givenchy herfst/wintercollectie 2026, ontworpen door artistiek directeur Sarah Burton. De zwarte fluwelen jurk was geborduurd met zilveren linten die zo waren gerangschikt dat ze een opvallend trompe-l'œil-effect op het silhouet creëerden – een bijna dynamisch effect dat veranderde afhankelijk van de hoek en het licht. De jurk was ook voorzien van een gedrapeerde strik en een hoge split die zwarte T-bar hakken onthulde, eveneens van Givenchy.

Accessoires die bij de outfit passen

Zoe Saldaña, gestyled door Petra Flannery, maakte haar look compleet met een zwarte satijnen Givenchy clutch met strik en sieraden van Cartier. Haar haar, gestyled door Aviva Jansen Perea, was opgestoken in wat de haarstyliste zelf op Instagram omschreef als een "gedraaide knot"—een strakke, gedraaide opgestoken coupe die haar gezicht en decolleté perfect omlijstte.

Een geëerde die vol emotie sprak.

Zoe Saldaña was een van de Time100-laureaten van dit jaar. Op het podium bracht ze een eerbetoon aan haar grootmoeder, die oorspronkelijk uit de Dominicaanse Republiek kwam en in 1961 naar de Verenigde Staten emigreerde. In haar toespraak zei ze: "We zijn allemaal, op een of andere manier, het levende bewijs dat hoop de wereld over reist." Deze woorden raakten het publiek duidelijk en ze deelde ze later op Instagram met het onderschrift: "Vereerd om opgenomen te worden in de Time100. Een herinnering dat een doel sterker is dan welke schijnwerper dan ook."

Givenchy en Saldaña, een overduidelijke combinatie.

Dit is niet de eerste keer dat Zoe Saldaña Givenchy heeft uitgekozen voor een speciale gelegenheid. Sinds Sarah Burton aan het roer stond, heeft het modehuis zich gevestigd als een favoriet onder actrices die op zoek zijn naar kledingstukken die zowel architectonisch opvallend als buitengewoon chic zijn. De jurk van het Time100 Gala is daar een perfect voorbeeld van: technisch perfect in de constructie, emotioneel aangrijpend in de uitvoering.

Een jurk die alle ogen op zich gericht hield, een toespraak die het hart raakte: Zoe Saldaña bewees die avond dat ze zowel de kunst van de rode loper als de kunst van het spreken in het openbaar beheerst. Twee vormen van elegantie die voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn.