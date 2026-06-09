Alexa Demie legt uit waarom ze zich erg ongemakkelijk voelde bij één bepaalde scène in de serie "Euphoria".

Alexa Demie komt langzaam uit de mist van de roem tevoorschijn. De Amerikaanse actrice en model, die Maddy Perez speelt in "Euphoria" (HBO), heeft onlangs een zeldzaam kijkje gegeven in haar jaren op de set. En in het bijzonder in één scène die, jaren later, nog steeds zwaar op haar drukt.

De angst om zijn baan te verliezen speelde eerder een rol dan druk van anderen.

De bekentenis is rechttoe rechtaan. Alexa Demie, die nog erg jong was toen de serie begon – die in 2019 voor het eerst werd uitgezonden – vertelt dat ze herhaaldelijk instemde met het filmen van scènes zonder kleding uit angst om vervangen te worden. "Ik dacht dat als ik nee zou zeggen tegen die scènes, ik de rol niet zou krijgen, niet omdat iemand me dat vertelde. Maar omdat ik zo jong was en het niet wist," vertrouwde ze toe in een interview met The Hollywood Reporter . Deze nuance illustreert hoe onuitgesproken de druk in de filmindustrie kan zijn – een erfenis van een filmcultuur waar veel actrices zich nu over uitspreken.

Eén scène in het bijzonder schokte haar.

Van de scènes die Alexa Demie noemt, springt er één in het bijzonder uit: een scène waarin haar personage Nate, gespeeld door Jacob Elordi, bedriegt. "Ik zeg niet dat ik niet van seks houd, en ik denk dat het prachtig in beeld gebracht kan worden. Ik weet ook dat de serie het leven van tienermeisjes laat zien. Maar toen ik het eenmaal gedaan had, realiseerde ik me: 'Oké, ik vind het niet fijn hoe ik me daarbij voel.'" Een uitspraak die op meerdere niveaus waar is. Alexa Demie doelt niet zozeer op een principiële afwijzing, maar meer op een fysiek, intiem gevoel – een ongemak dat ze niet volledig had voorzien toen ze instemde met de scène.

Een team dat luisterde, een precedent dat niet werd herhaald.

Goed nieuws: er werd geluisterd naar de opmerkingen van Alexa Demie na de opnames. "Ik zei er achteraf iets over, en iedereen reageerde heel begripvol", legt ze uit. Daardoor werd haar nooit meer gevraagd om dat soort scènes te doen. Dit schoolvoorbeeld weerspiegelt recente veranderingen op filmsets. Sinds de #MeToo-beweging zijn intimiteitscoördinatoren geleidelijk aan de waarborg geworden voor geïnformeerde toestemming van acteurs en actrices – een relatief nieuwe rol, maar nu bijna standaard bij HBO-series zoals "Euphoria".

Een bredere controverse rondom de serie.

De getuigenis van Alexa Demie komt in een bijzondere context. Verschillende "gedurfde" scènes uit het laatste seizoen zijn onderwerp van veel discussie geweest, met name die met Sydney Sweeney, die Cassie speelt. Al in 2023 verdedigde de actrice publiekelijk de maker van de serie, Sam Levinson: "Als we ons ergens niet prettig bij voelden, zeiden we dat allemaal. (...) Het is moeilijk om te zien hoe iemand volledig door het slijk wordt gehaald door het publiek en de media, terwijl er niemand bij is. Wij wel." "Euphoria", dat onlangs na drie seizoenen is afgesloten, laat een belangrijke culturele erfenis achter, maar ook een open debat over hoe jonge actrices het filmen van de meest expliciete scènes ervaren.

Met haar getuigenis biedt Alexa Demie een zeldzame inkijk in de realiteit achter de schermen van enkele van Hollywoods meest vooraanstaande actrices. Ze herinnert ons ook aan een cruciale waarheid: op een filmset is de vrijheid om nee te zeggen nooit zo eenvoudig als het lijkt, vooral niet voor beginnende actrices. Haar nu openbaar gemaakte verhaal is een uitnodiging aan producties om beter te luisteren en aan jonge actrices om zichzelf beter te beschermen.