Actrice Simone Ashley geeft strandkleding een nieuwe look met een vintage print.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

De Britse actrice van Indiase afkomst, Simone Ashley, geeft een frisse kijk op strandkleding. Met een zomers silhouet, geaccentueerd door een vintage print, straalt ze een zonnige, elegante en zeer modieuze look uit.

Simone Ashley kiest voor een strandoutfit met een vleugje retro charme.

Simone Ashley trok onlangs de aandacht met een reeks opvallende strandlooks. Door minimalistische snitten, prints en een relaxte houding te combineren, presenteert de actrice een modieuze kijk op zomergarderobes. Wat vooral in het oog springt, is de vintage-geïnspireerde print. Bij een strandoutfit kan een print echt het verschil maken. In het geval van Simone Ashley geeft het de outfit een meer verfijnde dimensie zonder afbreuk te doen aan de lichte en zomerse uitstraling. Dit vintage-effect werkt des te beter omdat het contrasteert met de strakke lijnen van het silhouet.

Met één enkele verschijning laat de actrice ons zien dat een goed gekozen print al genoeg kan zijn om een strandoutfit om te toveren tot een echt stijlvolle look. Waar sommige strandkleding leunt op minimalistische eenvoud, kiest Simone Ashley voor iets expressiever, met een retro tintje dat karakter toevoegt aan de algehele look.

Strandkleding wordt steeds modieuzer.

Met deze look laat Simone Ashley zien dat strandkleding zich blijft ontwikkelen. Het is niet langer beperkt tot een simpele vakantiebasic, maar is uitgegroeid tot een echt stijlstatement. Door dit silhouet opnieuw te interpreteren met een vintage print, geeft Simone Ashley een modernere draai aan strandkleding.

Met deze strandoutfit bevestigt Simone Ashley haar voorliefde voor silhouetten die zowel eenvoudig als opvallend zijn. Dankzij deze vintage print geeft ze een nieuwe dimensie aan de zomergarderobe en creëert ze een zomerlook die zeker de aandacht zal trekken.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Hailey Bieber zet in op deze opvallende kleuren die naar verwachting in 2026 de trends zullen bepalen.

