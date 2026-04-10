Op 58-jarige leeftijd verrast Pamela Anderson met een volumineuze föhnkapsel dat tot discussie leidt.

Julia P.
Tijdens de Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles trok Pamela Anderson de aandacht met een "transformatie" van haar kapsel. De actrice uit "The Naked Gun", die bekend staat om haar kenmerkende romantische golven, koos dit keer voor een volumineuze, retro-geïnspireerde föhnlook, waarmee ze haar voorliefde voor stijlverandering bevestigde.

Een retro föhnkapsel geïnspireerd op de jaren 70.

Pamela Anderson experimenteert voortdurend met haar imago en wisselt bij elke publieke verschijning van kapsel, kleur en textuur. Deze nieuwe look maakt deel uit van een reeks recente haartransformaties, die haar vrije en zelfverzekerde benadering van schoonheid weerspiegelen. Voor het evenement droeg Pamela Anderson een gestructureerde föhnlook met veel volume en gelaagde highlights. Het kapsel werd gekenmerkt door een gordijnpony, een iconisch detail uit de jaren 70, die de retro-esthetiek oproept die vaak wordt geassocieerd met actrice Goldie Hawn.

Dit kapsel contrasteert met de zachte krullen die Pamela Anderson onlangs droeg, waaronder een romantische, golvende bob. Deze volumineuze föhnkapsel werd gecombineerd met een gestructureerde mauve overhemdjurk, versierd met zilveren bloemdetails. Wat haar make-up betreft, bleef Pamela Anderson trouw aan haar natuurlijke uitstraling met een stralende teint en een vleugje roze op haar lippen.

Een haarevolutie die met trots wordt getoond.

De afgelopen maanden heeft Pamela Anderson uitgebreid geëxperimenteerd met haar haar. Ze heeft verschillende lengtes uitgeprobeerd, van een shag tot een vernieuwde mullet, en ook diverse kleuren, van blond tot rood, inclusief een roze lok. Altijd op zoek naar vernieuwing, speelt ze ook met texturen, afwisselend strakke stijlen en meer natuurlijke, bijna warrige looks. Deze stilistische durf weerspiegelt een duidelijk verlangen om haar imago te vernieuwen, terwijl ze trouw blijft aan haar iconische jaren 90-persona.

Een look die de meningen op sociale media verdeelt.

Zoals zo vaak het geval is wanneer een beroemdheid een onverwachte stijl aanneemt, heeft het nieuwe kapsel van Pamela Anderson helaas talloze reacties online uitgelokt. Sommige internetgebruikers gaven de voorkeur aan haar kenmerkende krullen en schreven bijvoorbeeld: "Ik vind krullen mooier." Andere reacties prezen de verandering juist en vonden dat de look een vleugje moderniteit toevoegt: "Ik vind het geweldig, het is fris." Een paar gebruikers waren sceptischer over de stylingtechniek en verklaarden: "Het ziet er niet uit als een föhnbehandeling."

Los van deze meningen is het belangrijk te onthouden dat iemands uiterlijk – of het nu om haar kapsel of haar lichaam gaat – niet voortdurend aan oordeel onderworpen hoeft te worden. Of het nu mooi is of niet, doet er uiteindelijk weinig toe: deze kapselkeuze behoort in de eerste plaats toe aan Pamela Anderson zelf en weerspiegelt haar vrijheid om zichzelf naar eigen inzicht opnieuw uit te vinden.

Met deze volumineuze, op de jaren zeventig geïnspireerde föhnkapsel bevestigt Pamela Anderson haar verlangen om nieuwe facetten van haar imago te verkennen. Deze haartransformatie toont eens te meer de blijvende invloed van de actrice op beautytrends en haar toewijding aan een vrije, onconventionele stijl.

Julia P.
Julia P.
