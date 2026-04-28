Het Amerikaanse model Brooks Nader pronkt met een look die veel ophef veroorzaakt.

Sommige outfits zijn op zichzelf al genoeg om ieders aandacht te trekken. Brooks Nader bewees dit eens te meer door te verschijnen in een korte witte jurk uit het archief van La Perla, die al snel voor veel ophef zorgde.

Een stuk uit het La Perla-archief, herontdekt uit de vergetelheid.

Het betreffende kledingstuk is een korte witte jurk uit het archief van La Perla, gemaakt van een zachte, licht doorschijnende stof die prachtig valt. Het eerste wat opvalt is de halslijn, die wordt ondersteund door twee dunne bandjes. Deze minimalistische constructie geeft het kledingstuk zijn direct herkenbare karakter.

De jurk is bovendien versierd met een rij kleine, veelkleurige geborduurde bloemen die diagonaal over de voorkant lopen. Dit romantische detail vormt een opvallend contrast met de eenvoud en het minimalisme van de structuur – tussen de lichtheid van een kledingstuk en de precisie van een couturestuk.

Een stijl die de jurk in het middelpunt van de belangstelling plaatst.

Om de outfit perfect af te maken, koos Brooks Nader voor warme, stralende make-up, met een subtiele nude lippenstift en blond haar in volumineuze golven die haar gezicht omlijsten. Geen overbodige accessoires. Het resultaat is een silhouet waarbij elk detail zorgvuldig lijkt te zijn overwogen, zodat de jurk alle aandacht trekt.

Brooks Nader beleeft een bijzonder actieve periode in de modewereld. Begin april maakte ze furore in een kort zwart kanten jurkje met dunne bandjes tijdens een paasdiner in Malibu. Een paar weken eerder, bij de Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles, droeg ze een korte, gedrapeerde, off-the-shoulder jurk in een zachtroze tint, die in het midden sterk geplooid was voor een korsetachtig effect. Al deze looks wijzen op een consistente stijl: korte, precieze en assertieve kledingstukken.

Een drukke toekomst voor het model.

Buiten de modewereld is Brooks Nader te zien in de reboot van "Baywatch" op Fox voor het seizoen 2026-2027, waarin hij Selene speelt, de vastberaden aanvoerder van het strandwachtteam van Zuma. Dit is een nieuwe manier voor een persoonlijkheid die zich steeds meer op haar gemak lijkt te voelen in de schijnwerpers, in welke vorm dan ook.

Met deze opvallende verschijning bevestigt Brooks Nader haar gevoel voor stijl en haar vermogen om archiefstukken te moderniseren. Tussen mode, imago en nieuwe projecten op het scherm zet het Amerikaanse model haar opmars voort en ontwikkelt ze een steeds meer onderscheidende stijl.