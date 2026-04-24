Madonna looft een beloning uit voor degene die een vermiste vintage outfit vindt.

De Amerikaanse singer-songwriter Madonna heeft onlangs een ongebruikelijke oproep gedaan nadat verschillende kledingstukken uit haar garderobe waren verdwenen. Deze kleding, die ze droeg tijdens een gedenkwaardig optreden op het Coachella-festival in 2026, heeft voor haar veel meer dan alleen symbolische waarde.

Een outfit die verdween na een optreden op het podium.

Tijdens het Coachella-festival van 2026 (10-19 april) verraste Madonna het publiek door samen met de Amerikaanse singer-songwriter Sabrina Carpenter op het podium te verschijnen. Voor de gelegenheid droeg ze een vintage outfit bestaande uit een jasje, een korset en een jurk. Kort na het evenement verdwenen deze kledingstukken helaas spoorloos, wat Madonna grote zorgen baarde.

Kleding met een hoge persoonlijke waarde

In een bericht op sociale media legde Madonna uit dat deze kledingstukken "niet zomaar podiumkostuums zijn". Ze maken deel uit van haar persoonlijke en artistieke geschiedenis. Ze merkte ook op dat andere kledingstukken uit dezelfde periode ontbreken, wat haar gehechtheid aan dit nu verloren gegane ensemble benadrukt.

Een beloning voor hun terugkeer.

In reactie op deze situatie kondigde Madonna aan dat ze een beloning zou uitloven aan iedereen die de kleding in goede staat kon terugbrengen. Ze sprak de hoop uit dat iemand de kleding zou vinden en contact zou opnemen, waarmee ze een directe oproep aan de gemeenschap lanceerde.

Een opvallend uiterlijk

Dit optreden op Coachella 2026 was een bijzonder moment, meer dan twintig jaar na Madonna's eerste verschijning op dit iconische evenement. Samen met Sabrina Carpenter zong ze een aantal van haar bekendste nummers en verraste ze het publiek met een langverwacht optreden.

Door een beloning uit te loven voor het vinden van deze vintage outfit, benadrukt Madonna het belang van objecten die verbonden zijn met haar carrière. Naast hun materiële waarde belichamen deze stukken een deel van haar artistieke nalatenschap, die nu centraal staat in een ongebruikelijke oproep.