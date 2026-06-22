Deze voormalige basketballer, met een lengte van 2,31 meter, heeft de overstap gemaakt naar de filmindustrie.

Hij droomde ervan een basketbalster te worden. Uiteindelijk schittert Robert Bobroczkyi echter op het witte doek. Met zijn lengte van 2,31 meter heeft de Roemeen een Hollywoodcarrière opgebouwd die zijn voormalige basketbalfans verrast.

Een "uitzonderlijk" fysiek vanaf jonge leeftijd.

Robert Bobroczkyi, geboren op 17 juli 2000 in Arad, Roemenië, overtrof al op jonge leeftijd alle verwachtingen. Volgens berichten was hij op slechts 8-jarige leeftijd al zo'n 1,88 meter lang, waarmee hij zijn moeder overtrof. Op 12-jarige leeftijd was hij zelfs langer dan zijn vader. Als volwassene is hij nu 2,31 meter, een uitzonderlijke lengte die hem tot een van de langste mensen van zijn generatie maakt. Deze snelle groei is geen medisch raadsel: het is bevestigd dat hij geen groeiafwijkingen heeft, maar simpelweg profiteert van een uitzonderlijke genetische aanleg.

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Een familie van topatleten

Robert Bobroczkyi dankt zijn "buitengewone" lichaamsbouw grotendeels aan zijn ouders, beiden succesvolle atleten. Zijn vader, Zsigmond Bobroczkyi, is een voormalig Roemeens international basketballer van 2,16 meter, die onder andere samen speelde met NBA-gigant Gheorghe Mureșan. Zijn moeder, Brunhilde, een voormalig volleybal- en handbalster, is 1,85 meter lang. Opgegroeid in zo'n sportieve familie, voelde de jonge Robert zich vanzelfsprekend aangetrokken tot een carrière in de basketbalwereld, waar zijn fysiek een veelbelovende toekomst leek te garanderen.

Een veelbelovende start op het veld.

De jonge Roemeen begon zijn sportcarrière in 2014 toen de Italiaanse club Stella Azzurra hem rekruteerde voor hun jeugdopleiding. Daar speelde hij als center en droeg hij bij aan de overwinning van zijn team in het onder-15 kampioenschap. Hij werd geroemd om zijn schietvaardigheid van middellange afstand en zijn passingvaardigheden, waarna hij in 2016 de Atlantische Oceaan overstak om zich aan te sluiten bij het prestigieuze SPIRE Institute in Geneva, Ohio. Hij werd een mediahype en wakkerde de droom aan van een toekomstige Roemeense NBA-ster. Vervolgens vervolgde hij zijn studie aan de Rochester Christian University in Michigan, waar hij in 2022 zijn universitaire carrière afrondde.

Een basketbalcarrière die werd belemmerd door rugklachten.

Hoewel zijn carrièrepad vast leek te liggen, werd Robert Bobroczkyi uiteindelijk ingehaald door de fysieke realiteit. Het voormalige basketbaltalent lijdt aan ernstige scoliose en chronische rugpijn, directe gevolgen van zijn zogenaamd uitzonderlijke lichaamsbouw.

Deze gezondheidsproblemen bemoeilijkten geleidelijk zijn topsportcarrière en maakten uiteindelijk een einde aan zijn professionele basketbalambities. In 2022 sprak hij in een Amerikaanse podcast over "het vooruitzicht dat hij andere horizonten moest verkennen". Een overgang die hij omschreef als "moeilijk" voor een jonge man wiens hele leven tot dan toe om het basketbalveld leek te draaien.

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Van het basketbalveld naar het grote scherm met Alien: Romulus

In 2024 nam het lot van Robert Bobroczkyi een onverwachte wending. Hij maakte zijn filmdebuut in "Alien: Romulus", het negende deel van de horrorsaga geregisseerd door Fede Álvarez. Hij speelde "The Offspring", een halfmens, half-Xenomorph hybride die in de laatste scène van de film verschijnt.

De acteur werd gekozen vanwege zijn unieke lichaamsbouw: zijn lange, slanke lichaam en ongewone loopstijl maakten het mogelijk om het wezen met minimale digitale effecten tot leven te wekken. Een groot deel van de uitvoering berustte op make-up en protheses, waarvoor elke ochtend vijf tot zes uur voorbereiding nodig was.

Een acteerprestatie die door de hele filmploeg werd geprezen.

Ondanks zijn gebrek aan acteerervaring maakte Robert Bobroczkyi indruk op de hele filmploeg. Regisseur Fede Álvarez prees zijn werk openlijk: "Hij leverde een ongelooflijke prestatie voor iemand die nog nooit zoiets had gedaan. Lang zijn is één ding – naast Cailee [Spaeny], die 1,52 meter lang is, is het magisch. Maar hij bracht een talent mee dat ons allemaal versteld deed staan."

De supervisor van de visuele effecten van de film, Daniel Macarin, vertelde aan Variety: "Toen ik de eerste beelden zag van deze acteur, ruim twee meter lang, in zijn kostuum, was het doodeng." Ter voorbereiding op de rol onderging Robert Bobroczkyi een training van meerdere maanden in acteren en podiumbeweging.

Een bijrol in Backrooms, een andere zeer verwachte franchise.

Het succes van de film "Alien: Romulus" opende de deuren van Hollywood voor de jonge Roemeense acteur. In 2026 zette Robert Bobroczkyi zijn bloeiende carrière voort door zich aan te sluiten bij de cast van "Backrooms", de langverwachte verfilming van de horrorfranchise die op sociale media ontstond. Bobroczkyi vertolkt een angstaanjagend wezen en bevestigt daarmee zijn positie als acteur die gespecialiseerd is in verontrustende, bovenmenselijke figuren. Het is een niche waarin hij in de voetsporen treedt van andere grote acteurs zoals de overleden Neil Fingleton ("Game of Thrones", "X-Men").

Een carrièreswitch die aansluit bij de wensen van jongere generaties.

Naast zijn individuele prestaties spreekt het traject van Robert Bobroczkyi vooral tot de verbeelding van zijn generatie. In een tijd waarin veel jonge atleten hun carrière zien onderbroken door blessures, laat zijn verhaal zien dat het mogelijk is om terug te veren en een fysieke eigenschap om te zetten in een professionele troef.

Naast zijn acteercarrière volgt hij ook een studie cybersecurity aan de Rochester Christian University, waarmee hij aantoont dat hij zich niet tot één enkel pad wil beperken. Deze veelzijdige aanpak zegt veel over zijn aanpassingsvermogen.

Van het basketbalveld naar het witte doek: Robert Bobroczkyi heeft een van de meest onverwachte carrièrewendingen van onze tijd gemaakt. De voormalige Roemeense basketbaltalent heeft zich in slechts twee films ontpopt tot een toonaangevende figuur in de hedendaagse horrorcinema. Dit traject bewijst dat het einde van een sportcarrière ook het begin kan zijn van een nieuw avontuur – soms veel verrassender dan wie dan ook had kunnen bedenken.