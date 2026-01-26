"Vrouw zijn betekent dat je op je uiterlijk wordt beoordeeld": Michelle Obama hekelt de dubbele standaard.

Michelle Obama hekelt ten zeerste de aanhoudende dubbele moraal waarmee vrouwen worden geconfronteerd, waarbij ze voornamelijk worden beoordeeld op hun uiterlijk in plaats van op hun prestaties. In de podcast " Call Her Daddy " van de Amerikaanse podcaster Alex Cooper deelt de voormalige First Lady van de Verenigde Staten haar persoonlijke ervaringen en vestigt ze de aandacht op de vrouwenhaat die diep geworteld is in de wereldwijde cultuur. Ze gebruikt daarbij talrijke krachtige citaten om haar standpunten te onderbouwen.

Een uitzonderlijke carrière die overschaduwd werd door kritiek.

Michelle Obama, afgestudeerd aan Princeton en Harvard, bouwde een indrukwekkende carrière op als advocaat, leider van een non-profitorganisatie en vicepresident aan de Universiteit van Chicago, voordat ze van 2009 tot 2017 in het Witte Huis diende. Toch lag de focus tijdens haar tijd in de media steevast op haar kleding in plaats van op haar toespraken of haar achtergrond. Ze noemt als voorbeeld een artikel in een tijdschrift waarvan de kop begon met haar outfit, waardoor haar opleiding en carrière naar de achtergrond verdwenen: "De kop begon met wat ik droeg, niet met mijn opleiding of mijn carrière: het ging allemaal over hoe ik eruitzag."

Lichaamsbelediging als controlemiddel

"Mannen zullen je uiterlijk altijd aanvallen als je een vrouw bent. Het is een diepgewortelde gewoonte in de wereldwijde cultuur om vrouwen op hun plaats te zetten door hun fysieke verschijning aan te vallen," merkt ze scherp op. Deze strategie, aldus Michelle Obama, overstijgt grenzen en blijft bestaan ondanks feministische vooruitgang, waardoor het vrouwelijk lichaam een gemakkelijk doelwit wordt om geuite ideeën in diskrediet te brengen.

Onderwijs en de privésfeer: keuzes voor activisten

Om deze vrouwenhaat tegen te gaan, heeft Michelle Obama haar publieke optredens opgevoerd, onder andere door boeken als "Becoming" te publiceren en conferenties bij te wonen. Thuis is ze voorzichtig met haar woorden tegenover haar dochters, Malia en Sasha: ze vermijdt de vraag of ze "aan het daten zijn", een vraag die ze seksistisch vindt en die volgens haar wijst op ouderlijke onzekerheden. Ze benadrukt: "Waarom zouden vrouwen 'iemand' nodig hebben om te bestaan?"

Michelle Obama transformeert haar eigen ervaring zo in een universeel pleidooi tegen dubbele moraal en nodigt ons uit onze taalkundige en culturele reflexen te bevragen. Haar boodschap resoneert als een oproep om vrouwen te waarderen om hun intellect en daden, ver verwijderd van de oppervlakkige oordelen die hun ontwikkeling nog steeds belemmeren.