Selena Gomez verrast internetgebruikers met een nieuwe haarkleur.

De Amerikaanse zangeres en actrice Selena Gomez verraste haar volgers met een gloednieuwe haarkleur in een bericht dat ze vanuit Londen deelde, waar ze momenteel aan het filmen is. De verandering bleef niet onopgemerkt.

Een verrassende haartransformatie

Op 2 juni plaatste Selena Gomez een reeks foto's op Instagram van haar reis naar Londen. Aan het einde van deze serie onthulde ze de langverwachte verrassing: op een selfie, zittend met gekruiste benen op een bed, had ze haar gebruikelijke bruine haar ingeruild voor levendige, koperrode krullen. Een kort filmpje, opgenomen voor een spiegel, bevestigde deze "metamorfose".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Selena Gomez (@selenagomez)

Waarschijnlijk een pruik voor een rol.

Hoewel deze verandering misschien verrassend lijkt, wordt het verklaard door de behoeften van een filmopname. Selena Gomez is momenteel in Londen voor het zesde seizoen van de serie "Only Murders in the Building". "Er gebeuren gekke dingen", schreef ze bij de foto, verwijzend naar de serie en haar bewondering voor de Britse hoofdstad uitdrukkend. Het is zeer waarschijnlijk dat dit rode haar een pruik is die ze voor haar personage draagt.

Fans overtuigd

Wat de reden ook was, het resultaat maakte grote indruk op de fans van Selena Gomez. In de reacties stroomden de enthousiaste reacties binnen, waarbij velen de koperkleurige tint prezen die haar volgens hen "perfect stond". Tussen de hartjes en bewonderende berichten door genereerde de post al snel een golf van complimenten.

Opnames voor seizoen 6 in Londen

Deze verandering komt te midden van alle commotie rond de populaire Hulu-comedyserie met Selena Gomez in de hoofdrol, samen met de komieken Steve Martin en Martin Short. Het zesde seizoen werd bevestigd nadat de finale van het vijfde seizoen in oktober 2025 werd uitgezonden. Een nieuwe ontwikkeling: een deel van het verhaal speelt zich nu af in Londen, waar de cast en crew naartoe zijn verhuisd. Selena Gomez steekt haar hechte band met haar medespelers niet onder stoel of banken; ze omschreef hen onlangs nog als haar "favoriete mannen".

Met dit onverwachte rode haar bevestigt Selena Gomez haar voorliefde voor transformaties en haar talent voor plagen. Door te hinten op haar aankomende rol en haar fans te verrassen, houdt ze de spanning hoog voor het nieuwe seizoen van "Only Murders in the Building".