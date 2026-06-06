Selena Gomez verrast internetgebruikers met een nieuwe haarkleur.

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

De Amerikaanse zangeres en actrice Selena Gomez verraste haar volgers met een gloednieuwe haarkleur in een bericht dat ze vanuit Londen deelde, waar ze momenteel aan het filmen is. De verandering bleef niet onopgemerkt.

Een verrassende haartransformatie

Op 2 juni plaatste Selena Gomez een reeks foto's op Instagram van haar reis naar Londen. Aan het einde van deze serie onthulde ze de langverwachte verrassing: op een selfie, zittend met gekruiste benen op een bed, had ze haar gebruikelijke bruine haar ingeruild voor levendige, koperrode krullen. Een kort filmpje, opgenomen voor een spiegel, bevestigde deze "metamorfose".

Waarschijnlijk een pruik voor een rol.

Hoewel deze verandering misschien verrassend lijkt, wordt het verklaard door de behoeften van een filmopname. Selena Gomez is momenteel in Londen voor het zesde seizoen van de serie "Only Murders in the Building". "Er gebeuren gekke dingen", schreef ze bij de foto, verwijzend naar de serie en haar bewondering voor de Britse hoofdstad uitdrukkend. Het is zeer waarschijnlijk dat dit rode haar een pruik is die ze voor haar personage draagt.

Fans overtuigd

Wat de reden ook was, het resultaat maakte grote indruk op de fans van Selena Gomez. In de reacties stroomden de enthousiaste reacties binnen, waarbij velen de koperkleurige tint prezen die haar volgens hen "perfect stond". Tussen de hartjes en bewonderende berichten door genereerde de post al snel een golf van complimenten.

Opnames voor seizoen 6 in Londen

Deze verandering komt te midden van alle commotie rond de populaire Hulu-comedyserie met Selena Gomez in de hoofdrol, samen met de komieken Steve Martin en Martin Short. Het zesde seizoen werd bevestigd nadat de finale van het vijfde seizoen in oktober 2025 werd uitgezonden. Een nieuwe ontwikkeling: een deel van het verhaal speelt zich nu af in Londen, waar de cast en crew naartoe zijn verhuisd. Selena Gomez steekt haar hechte band met haar medespelers niet onder stoel of banken; ze omschreef hen onlangs nog als haar "favoriete mannen".

Met dit onverwachte rode haar bevestigt Selena Gomez haar voorliefde voor transformaties en haar talent voor plagen. Door te hinten op haar aankomende rol en haar fans te verrassen, houdt ze de spanning hoog voor het nieuwe seizoen van "Only Murders in the Building".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Khloé Kardashian maakte een opvallende verschijning in een spijkerbroek en een zwart shirt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Khloé Kardashian maakte een opvallende verschijning in een spijkerbroek en een zwart shirt.

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid en zakenvrouw Khloé Kardashian deelde een nieuwe reeks foto's op Instagram, waarop ze een simpele...

Zonder make-up deelt deze Amerikaanse actrice op 55-jarige leeftijd haar ochtendroutine.

De Amerikaanse actrice en model Denise Richards deelde een video van haar ochtendroutine op Instagram, gefilmd om 4...

Met deze stijlkeuze verwijst Kate Middleton duidelijk naar een ander tijdperk.

Tijdens een koninklijke receptie in Londen maakte Kate Middleton wederom een zeer doordachte kledingkeuze. De prinses van Wales...

De 53-jarige Molly Sims zet in op de tijdloze charme van retro strandkleding.

Enkele dagen na haar 53e verjaardag maakte de Amerikaanse actrice en model Molly Sims een triomfantelijke terugkeer in...

Model Candice Swanepoel trekt alle aandacht met haar elegante silhouet op het strand.

Een van de Instagram-posts van het in Zuid-Afrika geboren model Candice Swanepoel, genomen op een idyllisch strand, illustreert...

Deze keuze van de tennisster roept een gevoelig punt op binnen de vrouwensport.

Océane Dodin kwam niet verder dan de kwalificatierondes voor de French Open van 2026, maar haar naam duikt...