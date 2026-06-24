Model Kaia Gerber blaast met een minimalistisch silhouet een trend uit de jaren 90 nieuw leven in.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Het Amerikaanse model en actrice Kaia Gerber heeft een aangeboren gevoel voor stijl. Ze onthulde foto's van een nieuwe modecampagne op Instagram, waarin ze een volledig zwarte look met een uitgesproken minimalistische esthetiek laat zien. Deze fotoserie is geïnspireerd op de jaren 90 en bevestigt de grote comeback van dat decennium.

Een minimalistische, volledig zwarte look

Voor deze campagne koos Kaia Gerber voor een volledig zwarte outfit. Ze droeg een bodysuit gecombineerd met een bomberjack, afgemaakt met een doorschijnende panty, zilveren pumps en een zonnebril. Een vleugje scharlakenrode lippenstift gaf een levendig accent aan het verder donkere ensemble. Poserend naast een zwarte sportwagen in een zorgvuldig uitgedachte pose, belichaamde het model perfect de strakke, grafische esthetiek van de shoot.

Een knipoog naar de jaren negentig

Naast de kledingstukken zelf, roept deze campagne een complete esthetiek op. De volledig zwarte look, de ingetogen stoffen en de "topmodel-van-de-catwalk"-vibe verwijzen direct naar het minimalisme van de jaren 90. De korrelige, filmachtige fotografie versterkt dit vintage gevoel nog eens. Het is een manier om een decennium nieuw leven in te blazen waarvan de invloed op de hedendaagse mode nog steeds groeit.

Een erfgenaam van de supermodelstijl

Deze keuze is geen toeval. Als dochter van het legendarische Amerikaanse supermodel Cindy Crawford, een absoluut icoon van de catwalks van de jaren 90, lijkt Kaia Gerber de natuurlijke erfgenaam van die elegantie. Door de minimalistische stijl te omarmen die de modellen van die tijd beroemd maakte, brengt Kaia Gerber een subtiel eerbetoon aan dit gouden tijdperk van de mode, terwijl ze het tegelijkertijd stevig in het heden verankert.

Een campagne die door fans werd geprezen.

Het bericht was, niet geheel onverwacht, een hit bij de volgers van Kaia Gerber. Velen prezen de natuurlijke uitstraling en het zelfvertrouwen dat de foto's uitstraalden, evenals de algehele samenhang van de campagne. Dit succes bevestigt Kaia Gerbers status als een van de rijzende sterren van haar generatie, op het snijvlak van mode en imago.

Met deze minimalistische, volledig zwarte look bewijst Kaia Gerber dat een simpel, strak silhouet genoeg kan zijn om een blijvende indruk te maken. Door de codes van de jaren 90 nieuw leven in te blazen, levert ze een campagne af die zowel elegant als nostalgisch is. Het bewijs dat dit decennium de mode – en de ontwerpers ervan – nog steeds inspireert.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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