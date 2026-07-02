Model Rose Bertram blaast de trend van de badpakken uit één stuk nieuw leven in met een ontwerp met kralen.

Het Belgische model Stephanie Rose Bertram, beter bekend als Rose Bertram, deelde een nieuwe zomerlook in een witte strandoutfit met kralenbandjes aan de voorkant. Een stijl die perfect aansluit bij de zomertrends van 2026.

Een zeer opvallende zomerse uitstraling

Het Belgische model deelde een foto van zichzelf in een minimalistische, maar onmiskenbaar stijlvolle strandoutfit. Deze aanpak sluit aan bij de visuele identiteit die ze sinds haar debuut heeft ontwikkeld: een mix van Europese elegantie en een strandachtige sfeer, geïnspireerd door haar werk in grote internationale campagnes. Haar verschijning was des te meer welkom, aangezien Rose Bertram, inmiddels moeder van twee, slechts spaarzaam een kijkje in haar dagelijks leven deelt op sociale media – waardoor elk mode-moment van haar bijzonder langverwacht wordt.

Een strandoutfit met een sterk karakter.

Het pronkstuk van deze verschijning is ongetwijfeld haar strandoutfit. Rose Bertram koos voor een badpak in een bijzonder stralend wit, dat perfect past bij haar zongebruinde teint. Een tijdloze kleur, onlosmakelijk verbonden met de iconische strandsilhouetten van de 20e eeuw, die een sterke comeback maakt in de hedendaagse zomergarderobe. Dit aansluitende badpak illustreert perfect de heropleving van het badpak als een chique alternatief voor de traditionele bikini. Deze stijlkeuze weerspiegelt Rose Bertrams voorliefde voor heruitgevonden klassiekers, die de tand des tijds doorstaan zonder ooit ouderwets te lijken.

Kralenversiering aan de voorkant

Het detail dat dit kledingstuk zo bijzonder maakt, zit hem in de versiering. De outfit is voorzien van kralenbandjes aan de voorkant. Deze kralen geven een bijzonder verfijnd, sculpturaal effect aan een verder zeer minimalistisch kledingstuk. Deze aanpak illustreert de huidige trend van versierde jumpsuits, waarbij elk detail telt om een eenvoudig kledingstuk te transformeren tot een waar couture-statement. Het samenspel tussen het ingetogen wit en de kostbare kralen zorgt voor een bijzonder geslaagd visueel contrast.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram)

Een grote comeback voor het badpak uit één stuk.

Deze verschijning maakt deel uit van een bredere trend die de zomer van 2026 kenmerkt: de grote comeback van het badpak uit één stuk in de strandmode. Deze strandoutfit, die lange tijd geassocieerd werd met een meer volwassen of klassieke esthetiek, wint nu weer aan populariteit bij jongere generaties, die het zien als een chique, comfortabel en verfijnd alternatief voor bikini's.

Een Belgisch model met een internationale carrière.

Rose Bertram, geboren op 26 oktober 1994 in Kortrijk, België, werd als tiener ontdekt door het Brusselse modellenbureau Dominique Models. Vervolgens zette ze haar carrière voort in de Verenigde Staten, waar ze al snel een belangrijke mijlpaal bereikte: op 21-jarige leeftijd werd ze de eerste Belgische die toetrad tot de prestigieuze kring van Sports Illustrated Swimsuit-modellen.

Deze erkenning markeerde het begin van een opmerkelijk succesvolle internationale carrière, gekenmerkt door covers en campagnes voor de grootste namen in mode en beauty. Door de jaren heen heeft Rose Bertram uitgebreid samengewerkt met toonaangevende merken. Haar imago is onder andere gekozen door H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur en Etam voor modecampagnes.

Met dit witte badpak uit één stuk, versierd met kralenbandjes, maakt Rose Bertram een van de meest opvallende zomerlooks van het seizoen. Ze bewijst eens te meer haar scherpe gevoel voor stijl, waarmee ze een klassiek stranditem weet om te toveren tot een echt eigentijds mode-statement.