Cardi B verrast met een opvallend rood kapsel op een evenement.

De Amerikaanse rapper Cardi B zorgde voor een sensatie tijdens de BET Awards van 2026 door een nieuw, felrood kapsel te dragen tijdens een bijzonder spectaculair optreden op het podium in Los Angeles.

Een zeer verwachte verschijning bij de BET Awards 2026.

Cardi B maakte een stijlvol debuut tijdens de BET Awards-ceremonie van 2026, die plaatsvond in het Peacock Theater in Los Angeles. De ceremonie, die in 2001 van start ging, viert de prestaties van zwarte artiesten, atleten en filantropen, evenals hun impact op de hedendaagse cultuur. Voor deze langverwachte editie was Cardi B een van de sterren van de avond.

Een opvallende, vurige rode haarkleur, zoals nog nooit eerder gezien.

Het meest opvallende element van deze verschijning was ongetwijfeld haar nieuwe kapsel. Cardi B, die normaal gesproken met donker haar wordt gezien, zorgde voor een sensatie door te pronken met lange, vurige rode lokken. Deze haartransformatie trok meteen de aandacht van fotografen en fans. Haar haar was losjes gestyled, in lange, volumineuze golven die over haar schouders vielen.

Een spectaculaire podiumoutfit

Om haar vurige haar te accentueren, droeg Cardi B een gestructureerd, veelkleurig stuk met een intergalactisch motief in paarse, roze en gele tinten. Deze creatie roept de pop-sciencefictionesthetiek van de jaren 70 op, maar is tegelijkertijd aangepast aan de hedendaagse podiumeisen. Dit pronkstuk werd gecombineerd met een paarse jas met geaccentueerde schouders en een bijzonder gedetailleerde kraag, in een architectonische constructie die de futuristische dimensie van het silhouet versterkte.

Dijhoge laarzen om de look compleet te maken.

Cardi B maakte deze outfit compleet met een panty met visnetpatroon en paarse dijhoge laarzen. Deze schoenenkeuze sluit perfect aan bij het kleurenschema van de look en omarmt het paarse thema volledig. Deze stijl is typerend voor grote hedendaagse podiumoptredens, waar elk detail zorgvuldig is overwogen voor maximale visuele impact, zelfs tot in de kleinste accessoires.

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Een gedenkwaardige podiumopkomst

Naast haar uiterlijk was het vooral de enscenering van de show die het publiek echt wist te boeien. Cardi B betrad het podium staand op een motor, een actie die de menigte meteen in vuur en vlam zette. Vervolgens voegde ze zich bij haar dansers voor een decor dat een stedelijke sfeer nabootste, waar ze een reeks dynamische choreografieën uitvoerde. De rapper danste onder andere op een roulettetafel, een scène die deed denken aan casino's en de grootse spektakels van Las Vegas. Ze liet ook haar paaldanskunsten zien, een moment dat bijzonder enthousiast werd ontvangen door het publiek.

Zes nominaties voor de rapper

Cardi B's optreden vond plaats in een bijzonder drukke periode voor haar carrière. Ze had maar liefst zes nominaties in verschillende categorieën in de wacht gesleept voor de BET Awards 2026. Ze maakte kans op de Viewers' Choice Award met haar nummer "Outside", op Best Collaboration met haar "Errtime Remix" featuring Jeezy and Latto, op Best Female Hip-Hop Artist, op Video Director of the Year, op Album of the Year en op de prestigieuze Fashion Vanguard Award.

Met haar nieuwe vurige rode haar, haar veelkleurige, gestructureerde kapsel en haar paarse dijhoge laarzen maakte Cardi B een van de meest memorabele verschijningen tijdens de BET Awards-ceremonie van 2026. Naast haar look was het ook een werkelijk onvergetelijk moment op het podium dat de rapper haar publiek voorschotelde.