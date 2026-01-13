Search here...

Op 58-jarige leeftijd keert Pamela Anderson terug naar haar iconische blonde haar.

Léa Michel
Pamela Anderson begint 2026 door terug te keren naar haar roots – letterlijk en figuurlijk. Na een aantal maanden met koperkleurig haar te hebben rondgelopen, is het Canadese icoon teruggekeerd naar haar legendarische blonde kleur, de kleur die sinds Baywatch een tijdperk definieerde. Ze bewijst eens te meer dat elegantie en zelfvertrouwen tijdloos zijn.

De iconische blondine maakt een grote comeback.

Op Instagram onthulde Pamela Anderson een reeks foto's in polaroidstijl waarop ze straalt met haar nieuwe platinablonde haar. Op deze foto's speelt ze met haar gezichtsuitdrukkingen en accentueert ze pastelroze tinten, terwijl ze tegelijkertijd haar unieke blik laat zien die haar beroemd heeft gemaakt.

Haar fans en dierbaren reageerden snel: haar zoon Brandon reageerde liefdevol met "Mama is terug!" , terwijl veel bewonderaars haar prezen als "de mooiste vrouw ter wereld". De actrice zelf plaatste bij haar bericht een simpele "Hallo weer" – een verwijzing naar haar terugkeer naar haar kenmerkende look.

Een nieuw jaar, nieuwe energie.

Deze terugkeer naar blond haar valt samen met een zeer drukke periode in haar carrière. De actrice is momenteel bezig met de opnames van "Love Is Not the Answer", geregisseerd door Michael Cera. Voor deze rol koos ze voor een rood kapsel, geïnspireerd op iconen als Shirley MacLaine en Romy Schneider – een bewijs dat ze zichzelf, net als op het scherm, steeds opnieuw uitvindt door middel van haarkleur.

Verzorging van platinablond haar

Pamela Anderson, die ambassadrice is geworden voor Biolage, deelde haar tips voor het behoud van haar stralende blonde haar. Ze noemde specifiek de Hydra Source Daily Leave-In Tonic, die volgens haar ideaal is voor het hydrateren en beschermen van geblondeerd haar. "Ik kan alle hydratatie gebruiken die ik kan krijgen," grapte ze in een video die ze op Instagram plaatste.

Door terug te keren naar haar iconische blonde haar, herinnert Pamela Anderson ons eraan dat schoonheid in de eerste plaats een kwestie van houding is. Deze terugkeer naar platinablond is veel meer dan een simpele esthetische transformatie; het symboliseert een persoonlijke en artistieke wedergeboorte. Altijd natuurlijk, stralend en vrij, bewijst ze eens te meer dat charisma geen kunstgrepen nodig heeft.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Met haar gebleekte wenkbrauwen verrast Jenna Ortega met een gothic look.

