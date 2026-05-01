Deze kledingkeuze van zangeres Demi Lovato zorgt voor een golf van reacties.

Naila T.
De Amerikaanse singer-songwriter Demi Lovato maakte op 24 april 2026 haar debuut als headliner in Madison Square Garden, als onderdeel van haar "It's Not That Deep"-tournee. Hoewel de show alom geprezen werd, was het vooral haar podiumoutfit die een golf van reacties op sociale media teweegbracht.

Een primeur voor een headline-show in Madison Square Garden.

Op 24 april 2026 maakte Demi Lovato haar debuut als headliner in een uitverkocht Madison Square Garden in New York City, als onderdeel van haar "It's Not That Deep"-tournee. De twee uur durende dancepopshow, gebaseerd op haar nieuwste album, bevatte verrassingsoptredens van haar echtgenoot Jutes en JoJo Levesque, en covers van haar grootste hits – van "Heart Attack" tot "Stone Cold" en "Give Your Heart a Break". Het was een avond die voor altijd in het geheugen van haar meest toegewijde fans gegrift zal blijven.

Een turquoise look die alle ogen op zich gericht houdt

Voor deze iconische date koos Demi Lovato opvallend genoeg voor een podiumoutfit bestaande uit een gestructureerde turquoise top, gecombineerd met een kanten minirok met diepe splitten aan beide kanten. Een witte nepbontstola over haar schouders voegde een vleugje ouderwetse Hollywood-glamour toe, wat contrasteerde met de clubwaardige energie van de rest van de outfit. Zwarte leren overknee laarzen en een retro zonnebril maakten de look compleet, die ontworpen was om een blijvende indruk achter te laten – en dat lukte zeker.

Demi Lovato deelde een reeks foto's en video's van haar optredens in Madison Square Garden, en sommige beelden zorgden meteen voor een stortvloed aan reacties - van enthousiaste fans tot meer verdeelde waarnemers over haar podiumlook.

Een serie die de "It's Not That Deep"-esthetiek volledig omarmt.

De tour draait om een industriële, rave-achtige esthetiek, met flitsende lichten, een Steadicam achter het podium en suggestieve choreografie – in een stijl die doet denken aan het tijdperk na The Brats. Op het podium gebruikte Demi Lovato ook een kledingrek, waarmee ze haar verschillende muzikale periodes aan het New Yorkse publiek liet zien, van haar Disney Channel-dagen tot nu. De turquoise outfit met een hoge split past perfect bij deze esthetiek en is volledig in lijn met het album.

Een turquoise top, een hoge split, wit nepbont – Demi Lovato koos absoluut niet voor subtiliteit in Madison Square Garden. En het resultaat, zowel op het podium als op sociale media, was precies wat ze voor ogen had.

Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
Zangeres Tyla pronkt met haar buikspieren en zorgt voor opschudding.
Een zorgvuldig geplande outfit: dit detail liet rapper Megan Thee Stallion niet aan het toeval over.

