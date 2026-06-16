Shakira onthult waarom het WK haar leven veel verder heeft veranderd dan alleen haar muziekcarrière.

Voor Shakira is het WK veel meer dan alleen een podium. In een interview metPeople magazine onthulde de Colombiaanse singer-songwriter hoeveel dit evenement haar leven heeft gevormd – en niet alleen op muzikaal gebied. Ze sprak over een band met voetbal die ze als "onbreekbaar" beschouwt.

Een verhaal dat begint met muziek.

Shakira's betrokkenheid bij het FIFA Wereldkampioenschap gaat terug tot 2006, toen ze "Hips Don't Lie" zong samen met de Haïtiaanse zanger en rapper Wyclef Jean. Het was in 2010, met "Waka Waka (This Time for Africa)", dat ze echt haar stempel op de geschiedenis van het toernooi drukte. Ze keerde in 2014 terug met "La La La (Brazil 2014)", waarmee ze haar status als iconische artiest van het toernooi bevestigde. Bij elke editie verbindt Shakira haar naam aan een nummer dat een klassieker is geworden.

Een ontmoeting die alles veranderde.

De impact van het FIFA Wereldkampioenschap op haar leven reikt veel verder dan muziek. Tijdens de editie van 2010 ontmoette Shakira de vader van haar kinderen, voormalig voetballer Gerard Piqué, die destijds meedeed. Uit deze relatie werden haar twee zoons geboren, Milan (13) en Sasha (11). De zangeres noemt hen liefkozend haar "Waka-kinderen". "Ik denk dat ze geboren zijn dankzij dat nummer", vertrouwt ze ons toe, eraan toevoegend dat ze "het mooiste zijn wat haar ooit is overkomen".

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Een band die ze omschrijft als "lot".

Toen haar werd gevraagd wat haar steeds weer naar het FIFA Wereldkampioenschap trekt, antwoordde Shakira met één woord: "Het lot." Voor haar heeft elke editie iets "magisch". Ze herinnert zich zelfs 2014 nog, toen ze zwanger was van Sasha en door haar fans werd "ontmaskerd" omdat ze haar zwangerschap op het scherm konden raden. Al deze herinneringen versterken haar band met het evenement.

Een centrale rol op het WK 2026

Shakira staat dit jaar opnieuw in de schijnwerpers. Ze heeft al opgetreden naast de Nigeriaanse singer-songwriter Burna Boy tijdens de openingswedstrijd, waar ze "Dai Dai" zong, het officiële nummer van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™. Ze zal ook geschiedenis schrijven door deel te nemen aan de allereerste halftime show van een FIFA Wereldkampioenschap, tijdens de finale in juli, samen met Madonna en de Zuid-Koreaanse boyband BTS.

Tussen wereldwijde hits, een cruciale ontmoeting en de geboorte van haar kinderen door, onderhoudt Shakira een bijzondere band met het FIFA Wereldkampioenschap. Het evenement was meer dan alleen een podium; het veranderde de loop van haar leven. Het is een liefdesverhaal met voetbal dat de zangeres duidelijk niet snel zal vergeten.