De Braziliaanse supporter Adriana Lima trekt de aandacht op de tribune.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

De Braziliaanse model Adriana Lima, trots op haar afkomst, zorgde ervoor dat ze Brazilië steunde tijdens het WK 2026. Ze ging naar het stadion om de Seleção aan te moedigen, en haar fanoutfit bleef niet onopgemerkt op de tribune.

Een stijlvolle, vernieuwde ventilatorlook

Voor de gelegenheid koos Adriana Lima voor een eenvoudige outfit. Ze droeg het iconische gele shirt van het Braziliaanse nationale team, dat ze slim combineerde met een spijkerjasje en jeans, waardoor een trendy "total denim"-look ontstond. Een slimme manier om een klassieke fanoutfit om te toveren tot een echt modieuze look, waarmee ze bewijst dat je je team in stijl kunt steunen.

Het haar strak naar achteren gekamd, een kenmerkend detail.

Adriana Lima koos voor een kapsel met strak, steil haar. Dit detail, dat de afgelopen seizoenen een grote trend is geworden, geeft de look een verfijnde en moderne uitstraling, in contrast met de casual look van de trui en spijkerbroek. Gecombineerd met natuurlijke make-up straalt ze een elegante elegantie uit, die perfect past bij haar imago als model.

Een gepassioneerde supporter

Naast haar stijl was het vooral het enthousiasme van Adriana Lima dat iedereen wist te boeien. Zichtbaar ontroerd door het moment, deelde ze haar opwinding en noemde het een "unieke kans". Oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, heeft ze nooit haar verbondenheid met haar land verborgen gehouden, dat ze met trots internationaal vertegenwoordigt. Haar aanwezigheid op de tribune, ter ondersteuning van de Seleção tijdens deze wedstrijd in de Verenigde Staten, illustreert deze nationale trots perfect.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door 🫶🏻 (@updates4lima)

Een model met internationale faam.

Adriana Lima, die meer dan twintig jaar geleden werd ontdekt, heeft zich gevestigd als een van de beroemdste modellen van haar generatie. Ze is een vaste waarde op de catwalk en in internationale campagnes, en een natuurlijke ambassadrice van Braziliaanse elegantie, zelfs op de tribune van een stadion.

Met deze look bewijst Adriana Lima dat elegantie en een passie voor voetbal hand in hand kunnen gaan. In haar nationale shirt, spijkerbroek en strakke kapsel wist ze alle aandacht naar zich toe te trekken en tegelijkertijd haar steun voor Brazilië te tonen. Een verschijning die, niet verrassend, niet onopgemerkt bleef.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
In een witte satijnen jurk kiest dit Britse model voor minimalistische elegantie.
Article suivant
Shakira onthult waarom het WK haar leven veel verder heeft veranderd dan alleen haar muziekcarrière.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Shakira onthult waarom het WK haar leven veel verder heeft veranderd dan alleen haar muziekcarrière.

Voor Shakira is het WK veel meer dan alleen een podium. In een interview metPeople magazine onthulde de...

In een witte satijnen jurk kiest dit Britse model voor minimalistische elegantie.

Als het gaat om ingetogen elegantie, is Rosie Huntington-Whiteley het toonbeeld van stijl. Het Britse model en actrice...

Met een laag uitgesneden spijkerbroek blaast Kylie Jenner een iconische trend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

Kylie Jenner heeft een talent voor het nieuw leven inblazen van trends. De Amerikaanse zakenvrouw deelde een reeks...

Selena Gomez deelt foto's met haar man die reacties uitlokken.

De Amerikaanse singer-songwriter Selena Gomez geniet duidelijk van het leven. Ze deelde een reeks lieve foto's op Instagram...

Shay Mitchell blaast de trend van glinsterende jurken nieuw leven in met een monochrome variant.

De Canadese actrice, model en producer Shay Mitchell heeft een talent voor het nieuw leven inblazen van trends....

In een gedrapeerde jurk trekt Kim Kardashian alle ogen naar zich toe in Monaco.

Kim Kardashian blijft nooit onopgemerkt, en haar recente reis naar Monaco was daarop geen uitzondering. Tijdens de Formule...