De Braziliaanse supporter Adriana Lima trekt de aandacht op de tribune.

De Braziliaanse model Adriana Lima, trots op haar afkomst, zorgde ervoor dat ze Brazilië steunde tijdens het WK 2026. Ze ging naar het stadion om de Seleção aan te moedigen, en haar fanoutfit bleef niet onopgemerkt op de tribune.

Een stijlvolle, vernieuwde ventilatorlook

Voor de gelegenheid koos Adriana Lima voor een eenvoudige outfit. Ze droeg het iconische gele shirt van het Braziliaanse nationale team, dat ze slim combineerde met een spijkerjasje en jeans, waardoor een trendy "total denim"-look ontstond. Een slimme manier om een klassieke fanoutfit om te toveren tot een echt modieuze look, waarmee ze bewijst dat je je team in stijl kunt steunen.

Het haar strak naar achteren gekamd, een kenmerkend detail.

Adriana Lima koos voor een kapsel met strak, steil haar. Dit detail, dat de afgelopen seizoenen een grote trend is geworden, geeft de look een verfijnde en moderne uitstraling, in contrast met de casual look van de trui en spijkerbroek. Gecombineerd met natuurlijke make-up straalt ze een elegante elegantie uit, die perfect past bij haar imago als model.

Een gepassioneerde supporter

Naast haar stijl was het vooral het enthousiasme van Adriana Lima dat iedereen wist te boeien. Zichtbaar ontroerd door het moment, deelde ze haar opwinding en noemde het een "unieke kans". Oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, heeft ze nooit haar verbondenheid met haar land verborgen gehouden, dat ze met trots internationaal vertegenwoordigt. Haar aanwezigheid op de tribune, ter ondersteuning van de Seleção tijdens deze wedstrijd in de Verenigde Staten, illustreert deze nationale trots perfect.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door 🫶🏻 (@updates4lima)

Een model met internationale faam.

Adriana Lima, die meer dan twintig jaar geleden werd ontdekt, heeft zich gevestigd als een van de beroemdste modellen van haar generatie. Ze is een vaste waarde op de catwalk en in internationale campagnes, en een natuurlijke ambassadrice van Braziliaanse elegantie, zelfs op de tribune van een stadion.

Met deze look bewijst Adriana Lima dat elegantie en een passie voor voetbal hand in hand kunnen gaan. In haar nationale shirt, spijkerbroek en strakke kapsel wist ze alle aandacht naar zich toe te trekken en tegelijkertijd haar steun voor Brazilië te tonen. Een verschijning die, niet verrassend, niet onopgemerkt bleef.