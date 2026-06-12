Op 67-jarige leeftijd verrast zangeres Madonna met haar "gedurfde" kledingkeuzes.

De Amerikaanse singer-songwriter Madonna blijft elk idee van stilistisch pensioen afwijzen. De Queen of Pop maakte opnieuw een spectaculaire verschijning, ditmaal tijdens een verrassingsconcert midden op Times Square in New York. Haar outfit ging al snel viraal op sociale media.

Een verrassingsconcert midden op Times Square.

Het verrassingselement was compleet. Zonder enige aankondiging verscheen Madonna op een geïmproviseerd podium midden op een van 's werelds meest iconische pleinen en gaf een miniconcert voor een menigte verbijsterde voorbijgangers. Deze stedelijke enscenering weerspiegelt perfect haar reputatie: die van een artiest die al meer dan veertig jaar in staat is om van elk optreden een cultureel evenement te maken.

Voor deze gelegenheid werd de logistieke organisatie van de show zelfs opgevat als een ware pop-upvoorstelling - een format dat vooral in trek is bij de nieuwe generatie artiesten, maar dat Madonna eigenlijk al sinds haar eerste concerten in New York in de jaren 80 toepast.

Een silhouet dat sterk verwijst naar zijn hele carrière.

Zonder broek verscheen Madonna in een outfit bestaande uit lichtroze ondergoed, bedekt met een tweekleurig korset dat haar taille scherp accentueerde. Deze aanpak verwees direct naar haar kenmerkende esthetiek uit de jaren 90 – de "Blond Ambition Tour", een periode waarin ze op het podium silhouetten toonde die korsetten, borstvergroting en de codes van lingerie, die nu buitenshuis gedragen worden, combineerden.

Om de look compleet te maken, zorgen zwarte netkousen en een paar zilveren kniehoge laarzen voor een futuristische uitstraling. Bij elke beweging weerkaatst de glanzende afwerking van de laarzen het licht van de neonreclames in New York, wat een bijna filmisch visueel effect creëert.

Accessoires die de uitstraling bepalen

Wat sieraden betreft, koos Madonna voor een overvloed. Verschillende lagen kettingen, ringen en armbanden, gemaakt van een combinatie van zilver en grove schakels, gaven haar look een rock-'n-roll-randje. En op haar gezicht zorgde een blauw getinte bril voor de finishing touch en vervaagde opzettelijk de blik van de zangeres – alsof ze, ondanks de publieke aandacht, gedeeltelijk verborgen wilde blijven. Een perfect georkestreerde visuele formule, waarbij elk element het andere versterkt. Niets was aan het toeval overgelaten – net als bij de grote podiumoptredens van de zangeres gedurende haar carrière.

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Een nieuw tijdperk van uitgesproken mode en muziek.

Deze urban-setting komt op een cruciaal moment in haar carrière. Madonna bereidt zich inderdaad voor op haar muzikale comeback met een nieuw album, dat dit jaar (2026) wordt verwacht – haar eerste bij Warner Records in bijna twintig jaar. Producer Stuart Price, die ook meewerkte aan haar hit "Confessions on a Dance Floor" uit 2005, staat aan het roer. Deze samenwerking duidt op een hernieuwde energie in het dance-poprepertoire dat de afgelopen 25 jaar haar handelsmerk is geweest.

Madonna bewijst hiermee dat leeftijd niets met lef te maken heeft – mocht iemand daar nog aan twijfelen. En dat mode, wanneer gedragen als een ware kunstvorm, nooit haar fascinerende kracht verliest. Een demonstratie die ongetwijfeld nog lang na dit seizoen zal blijven inspireren.