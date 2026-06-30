Zangeres Tate McRae, gekleed in strandkleding, omarmt de trendy print van dit seizoen.

De Canadese singer-songwriter Tate McRae deelde een zonnige foto op Instagram, genomen aan het water, in een strandoutfit die zeker de aandacht trok. De reden? De koeienprint, een van de meest trendy patronen van de zomer van 2026. Een relaxte, zomerse look, helemaal in lijn met haar gevoel voor stijl.

Een strandset met koeienprint

Voor dit moment van ontspanning koos Tate McRae voor een zwart-wit tweedelig setje met de beroemde koeienprint. Het setje bestaat uit een driehoekig topje en een broekje dat aan de zijkanten vastgeknoopt wordt. De eenvoud van het ontwerp zorgt ervoor dat het grafische patroon optimaal tot zijn recht komt.

Minimalistische accessoires

Om deze outfit compleet te maken, koos Tate McRae voor ingetogen elegantie. Ze concentreerde zich op een paar zorgvuldig uitgekozen accessoires: een donkere zonnebril, een hangerketting en delicate armbanden. Deze minimalistische aanpak zorgde ervoor dat de koeienprint, het ware middelpunt van de look, alle aandacht kreeg. Het bewijs dat een opvallend patroon vaak voor zichzelf spreekt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Tate McRae (@tatemcrae)

Koeienprint, dé ster van het seizoen

Deze look trekt de aandacht omdat hij inspeelt op een van de grootste trends van dit moment. De koeienprint, die lange tijd vooral in het westerngenre te vinden was, heeft zich seizoen na seizoen gevestigd als een belangrijk motief in de zomermode. Tegenwoordig zie je hem op strandkleding, maar ook op jurken, accessoires en schoenen. De aantrekkingskracht? Een grafische, retro en makkelijk te dragen stijl die een steeds groter publiek aanspreekt.

Een zanger aan de top

Dit optreden komt op een bijzonder succesvol moment voor Tate McRae. Nadat ze beroemd werd met haar pophits, heeft ze zich gevestigd als een van de meest prominente jonge zangeressen van haar generatie, met talloze muzikale successen en optredens op grote podia. Zowel op het podium als op sociale media cultiveert ze een levendig en trendy imago, dat miljoenen fans wereldwijd aantrekt.

Met deze strandoutfit met koeienprint creëert Tate McRae een look die zowel zomers als trendy is. Door een van de belangrijkste prints van het seizoen te omarmen, bevestigt ze haar gevoel voor stijl en haar flair voor de huidige trends. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen, die gecharmeerd zijn van deze zonnige invalshoek.