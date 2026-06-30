Op 68-jarige leeftijd keert Sharon Stone terug naar de voorste rijen van de Parijse Fashion Week.

De Amerikaanse actrice Sharon Stone maakte een opmerkelijke comeback op de catwalk, meer dan dertig jaar na haar laatste optreden. Ze sloot de VETEMENTS-show af en zorgde voor verrassing en ontroering.

Een vernieuwd silhouet voor op kantoor

Tijdens de VETEMENTS lente/zomer 2027 show, die op 26 juni 2026 plaatsvond tijdens de Parijse herenmode week, maakte Sharon Stone een opmerkelijke comeback op de catwalk. Ze droeg een grijze blouse met een witte stropdas, in een klassieke zakelijke stijl. Dit kledingstuk werd gecombineerd met een oversized crèmekleurige blazer met gestructureerde schouders, wat een architectonische dimensie aan het silhouet gaf.

Dit basiskledingstuk, afkomstig uit de kledingvoorschriften op kantoor, werd op subtiele wijze vernieuwd door de keuze voor een bijzonder opvallende broek of rok. Deze aanpak illustreert perfect de filosofie van het merk VETEMENTS: het herinterpreteren van klassieke kledingstukken uit de urban garderobe door de lens van pop- en deconstructieve mode.

Lakleeren dijhoge laarzen om de regels te breken

Het detail dat dit silhouet tot een waar mode-statement maakte, zit hem in de keuze van de onderkant. Waar je misschien een klassieke pantalon of een traditionele kokerrok zou verwachten, koos Sharon Stone voor een paar ultrahoge, lakleren zwarte dijhoge laarzen. Dit contrast tussen het gestructureerde bovenstuk, dat doet denken aan kantoorkleding, en het gedurfde onderstuk, geïnspireerd op avondkleding, illustreert perfect de stijl van het merk VETEMENTS.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pablo Kuemin (@pablokuemin)

Een magnetische uitstraling op het podium.

Naast de outfit was het vooral Sharon Stones podiumpresentatie die het publiek in vervoering bracht. Trouw aan haar imago als "sterke vrouw" sloot de actrice de show af met een zelfverzekerde tred en een bijzonder intense blik, die deed denken aan haar iconische optredens in de jaren 90. Dit optreden zorgde voor veel ophef, mede omdat het een weinig bekend aspect van Sharon Stones carrière aan het licht bracht. Voordat ze in 1992 de onvergetelijke ster van "Basic Instinct" werd, begon de Amerikaanse actrice haar carrière als model.

Deze benadering stelt de plaats van zogenaamde oudere vrouwen in de mode ter discussie.

Los van het evenement zelf, roept de verschijning van Sharon Stone een bredere vraag op: de representatie van zogenaamde oudere vrouwen in de mode-industrie. Decennialang waren de catwalks bijna uitsluitend gereserveerd voor 'jonge' modellen, een vorm van leeftijdsdiscriminatie die alom bekritiseerd is. De afgelopen seizoenen hebben verschillende modehuizen ervoor gekozen om oudere modellen uit te nodigen voor de catwalk, in een geleidelijke verschuiving naar meer diversiteit in schoonheidsidealen. De keuze voor de 68-jarige Sharon Stone sluit volledig aan bij deze fundamentele verandering, die het gezicht van de catwalk langzaam aan het veranderen is.

Met haar terugkeer op de catwalk van VETEMENTS creëerde Sharon Stone een van de meest memorabele momenten van de Parijse Fashion Week. Ze bevestigde eens te meer haar status als tijdloos icoon, in staat om een simpele verschijning om te toveren tot een waar cultureel evenement.