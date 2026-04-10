"Ze is onherkenbaar": Het uiterlijk van deze actrice uit de serie "Euphoria" zorgt voor opschudding.

Extrait de la série « Euphoria »

De Amerikaanse actrice en model Alexa Demie, bekend van haar rol als Maddy Perez in de serie "Euphoria", zorgde voor flink wat ophef tijdens de première van het derde seizoen in het TCL Chinese Theatre in Los Angeles. Ze was aanwezig naast de cast van de populaire HBO-serie en viel op door een make-up look die sterk afweek van haar gebruikelijke stijl.

Een minimalistische make-uplook geïnspireerd op de jaren 90.

Alexa Demie, die bekend staat om haar opvallende make-up, waaronder haar iconische grafische eyeliner, koos deze keer voor een veel "natuurlijkere" look. Deze verandering trok al snel de aandacht van fans op sociale media, waarbij sommigen aangaven de actrice niet meteen te herkennen.

Voor dit evenement koos Alexa Demie voor een 'no-makeup-makeup'-look, een trend die een subtiel make-upeffect creëert en tegelijkertijd de gelaatstrekken accentueert. Haar make-up deed denken aan het minimalisme van de jaren 90, met steenkleurige tinten op de oogleden en in de oogplooi. Haar wimpers waren licht gekruld, zonder eyeliner, een schril contrast met haar eerdere verschijningen waar haar ogen vaak geaccentueerd werden met opvallende, grafische lijnen. Haar teint was subtiel gecontoureerd met koele tinten en lichtroze. Haar lippen waren lichtroze gekleurd, een eigentijdse interpretatie van de beautytrends uit de jaren 90.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door @demiesicon

Gemengde reacties op sociale media.

Op sociale media reageerden veel gebruikers verbaasd op deze stijlverandering. Sommige reacties spraken van "een opvallende transformatie", met opmerkingen als "ze is ineens ouder geworden" of "ze is onherkenbaar". Andere gebruikers namen het echter op voor actrice Alexa Demie en wezen erop dat fysieke veranderingen een natuurlijk onderdeel van het ouder worden zijn. Enkele van de steunende berichten waren: "het is normaal, ze is 35, we veranderen allemaal met de leeftijd" en "ze is nog steeds prachtig".

Het is belangrijk om te onthouden dat vrouwenlichamen – net als die van iedereen – geen objecten zijn waar zomaar commentaar op geleverd kan worden: iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil met zijn of haar lichaam, gezicht, kleding of make-up. En ja, iedereen verandert naarmate hij of zij ouder wordt; dat is natuurlijk – je hoeft er geen drama van te maken of het te bekritiseren.

Met deze 'natuurlijke' make-up, geïnspireerd op de jaren 90, laat Alexa Demie zien dat ze nieuwe esthetische codes wil verkennen. Deze aanpak weerspiegelt ook artistieke en persoonlijke vrijheid, ver verwijderd van rigide verwachtingen, en herinnert ons eraan dat stijl – net als uiterlijk – in de loop der tijd evolueert, afhankelijk van wensen en invloeden.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Op 58-jarige leeftijd verrast Pamela Anderson met een volumineuze föhnkapsel dat tot discussie leidt.
Article suivant
Zangeres Selena Gomez droeg een badjas en koos voor opvallende make-up.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

