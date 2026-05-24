Kylie Jenner poseert in een auto van $250.000 met een look die de meningen verdeelt.

De Amerikaanse reality-tv-persoonlijkheid, zakenvrouw en influencer Kylie Jenner deelde een spontane fotoshoot achter het stuur van een rode Ferrari. Het is vooral haar outfit die reacties van haar volgers heeft uitgelokt.

Een spontane fotoshoot gedeeld op Instagram

De beste fotoshoots zijn soms de meest spontane. Kylie Jenner begrijpt dit duidelijk, getuige de carrousel met foto's die ze op haar Instagram-account deelde met haar 382 miljoen volgers. Voor de gelegenheid had de oprichtster van het merk Khy slechts drie dingen nodig: een camera en een felrode sportwagen. De post, met het simpele onderschrift "Het was een heerlijke dag", zorgde direct voor een golf aan reacties, variërend van bewondering tot kritiek.

Een rode Ferrari ter waarde van $250.000, die hij aan zijn moeder gaf.

De ster van de fotoshoot is niet alleen Kylie Jenner, maar ook de auto die als achtergrond dient: een rode Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, met een geschatte waarde van $250.000 (ongeveer €230.000). Deze supercar is niet zomaar een auto: het is het cadeau dat Kylie haar moeder, Kris Jenner, gaf voor haar 63e verjaardag in oktober 2018. Destijds was de matriarch van de Kardashian-Jenner-clan zo ontroerd door deze "droomauto" dat ze in tranen uitbarstte toen ze hem zag. Acht jaar later vormt de auto het perfecte decor voor een fotoshoot vol luxe.

De fotoserie die Kylie Jenner publiceerde, is verre van een simpel portret, maar bestaat uit verschillende kunstzinnig geënsceneerde foto's. We zien haar eerst van achteren, lopend naar de rode Ferrari. Andere foto's tonen haar achter het stuur, poserend voor de auto, of met haar benen uitgestrekt door de open deur. Deze variatie aan poses transformeert de fotoshoot in een ware mini-modeserie, waarin de luxe auto een centrale rol speelt.

Een zwart tanktopje met een diepe V-hals.

Wat haar outfit betreft, koos Kylie Jenner voor een kledingstuk dat zowel minimalistisch als gewaagd was. Ze droeg een zwart tanktopje met een wijd open rug en een bijzonder diepe sweetheart-halslijn. Dit strakke model, met zijn uitsnijdingen en ingetogen kleur, benadrukt de lijnen van het kledingstuk in plaats van versieringen. Een keuze die perfect aansluit bij de stijl die Kylie Jenner prefereert.

De capribroek waarover de meningen verdeeld zijn.

Het meest besproken onderdeel van deze outfit is ongetwijfeld de broek. Kylie Jenner combineerde haar tanktop met een strakke capribroek die tot halverwege de kuiten reikt. De capribroek is een terugkerend onderwerp van modedebatten en de meningen zijn verdeeld: sommigen zijn er dol op vanwege de retro en relaxte uitstraling, anderen vinden hem juist onflatteus.

Stilettohakken en een retro beautylook uit 2016

Om haar outfit compleet te maken, koos Kylie Jenner voor pumps met een lage hak en een dun bandje tussen de tenen, in een minimalistische stijl. Ook haar make-up trok de aandacht: Kylie Jenner koos voor een uitgesproken nostalgische beautylook, geïnspireerd op de trends van 2016. De look bestond uit een zongebruinde teint, lange, volle wimpers en een matte, roze nude lipstick. Haar lange, donkere haar was gestyled in een volumineuze, krullende föhnkapsel, perfect passend bij deze zelfverzekerde retro-esthetiek.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Complex Style (@complexstyle)

Een look die internetgebruikers verdeelt.

Terwijl sommige van haar volgers de "durf en samenhang van de fotoshoot" prezen, richtten anderen zich op de controversiële capribroek, die zij als "verdeeldheid zaaiend" beschouwden. Het is echter belangrijk om te onthouden dat iedereen vrij is om zich te kleden zoals hij of zij wil, en dat het delen van een outfit op sociale media geen aanleiding mag zijn voor ongepaste oordelen of kritiek op de kledingkeuze van vrouwen.

Met deze fotoshoot achter het stuur van een Ferrari bevestigt Kylie Jenner eens te meer haar status als een sleutelfiguur op sociale media. Of je haar look nu mooi vindt of niet, de gok om de aandacht te trekken heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.