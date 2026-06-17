Deze zwangere model straalt op de tribune tijdens het WK.

Een aanstaande moeder maakte een verrassende verschijning op de tribune tijdens het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ (11 juni tot 19 juli). Het Hongaarse model en actrice Barbara Palvin, die zwanger is van haar eerste kind, deelde een reeks foto's op Instagram die tijdens een wedstrijd in de Verenigde Staten waren genomen. Ze straalde van geluk en toonde trots haar babybuik in een elegante en stralende zwarte outfit.

Een zwarte outfit die haar babybuikje prachtig accentueert.

Voor dit uitje koos Barbara Palvin voor een volledig zwarte outfit. Ze droeg een top met lange mouwen en plooien, met een uitsnijding aan de voorkant die haar babybuikje onthulde, gecombineerd met een lange, zwierige rok. Een grote zonnebril met getinte glazen en een nonchalante knot maakten deze relaxte, zomerse look compleet. Barbara Palvin verborg haar zwangerschap geenszins, maar benadrukte deze juist en vierde dit moment met een natuurlijke, ontspannen uitstraling.

Een stralende aanstaande moeder

Naast haar outfit was het vooral de energie van Barbara Palvin die iedereen wist te boeien. Op de foto's is ze te zien met een stralende glimlach, haar armen omhoog, duidelijk genietend van het moment. Een aanstekelijke vreugde, die perfect de beroemde 'zwangerschapsgloed' illustreert, die uitstraling die vaak aan aanstaande moeders wordt toegeschreven. Door deze foto's te delen, gaf Barbara Palvin haar volgers een spontane en stralende blik op haar zwangerschap.

Samen met haar echtgenoot Dylan Sprouse

Deze verschijning komt slechts enkele weken na de veelbesproken aankondiging van haar zwangerschap. Tijdens het filmfestival van Cannes in 2026 onthulden Barbara Palvin en haar echtgenoot, de Italiaans-Amerikaanse acteur Dylan Sprouse, dat ze hun eerste kindje verwachtten, dat eind zomer geboren zou worden. Het paar, dat sinds 2023 getrouwd is, woonde samen de wedstrijd bij en deelde dit feestelijke moment zij aan zij. Een gelukkig intermezzo, slechts enkele weken voor de komst van hun baby.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Een topmodel

Barbara Palvin werd al op zeer jonge leeftijd ontdekt en heeft zich ontpopt tot een van de meest vooraanstaande modellen van haar generatie. Ze is een vaste waarde op de catwalk en in internationale campagnes, en begint nu aan een nieuw hoofdstuk in haar leven, waarin ze haar carrière en moederschap combineert. Het is een fase die ze met rust en geluk lijkt te beleven, zoals blijkt uit haar aanwezigheid bij een van de wedstrijden van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™.

Met haar volledig zwarte outfit en stralende glimlach zorgde Barbara Palvin voor een van de meest hartverwarmende verschijningen van het WK 2026. Trots toonde de aanstaande moeder haar babybuik en bewees daarmee dat elegantie en zwangerschap hand in hand kunnen gaan. Een lief moment dat haar fans in vervoering bracht.